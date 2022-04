A Uomini e Donne Tina Cipollari è tornata a insistere sull’alchimia ritrovata da Ida Platano e Riccardo Guarnieri, che hanno ammesso di essersi riavvicinati.

Tina Cipollari insiste con Ida e Riccardo

A un anno dalla fine burrascosa della loro liaison, Ida Platano e Riccardo Guarnieri si sono rivisti a Uomini e Donne e hanno riscoperto la loro alchimia.

Tra sguardi ammiccanti e sorrisi, i due sembrano intenzionati a frequentarsi di nuovo e ovviamente la questione non è andata giù a Tina Cipollari, che – dopo essersi sfogata contro i due – è tornata insistere affermando:

“Ma ti piace ancora lui? Sei attratta?”. Gianni Sperti è intervenuto affermando: “È tanto tempo che non la vedo ridere così, è felice”. Mentre Ida ha risposto: “Un anno fa ci siamo lasciati male in questo studio. Da allora fuori non ci siamo più visti, né sentiti.

Da qualche tempo ci siamo ritrovati a parlare e questo mi fa stare bene, tra noi c’era qualcosa di non risolto”.

Lo sfogo di Tina

Mentre Maria De Filippi è intervenuta in difesa di Ida e Riccardo (affermando che tra loro sarebbe ancora in atto qualcosa di forte perché evidentemente si piacciono) Tina Cipollari ha accusato i due di essere alla ricerca di visibilità.

“Fate pena. Io penso che voi siate due grandi furbi.

State qua solo per visibilità e, Riccardo, tu sei tornato solo per quello”, ha dichiarato l’opinionista, che ancora non sembra essere convinta di ciò che provano i due volti del famoto dating show di Maria De Filippi.