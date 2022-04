Nello studio dell’Isola dei Famosi c’è stata tensione tra Estefania Bernal e Licia Nunez. Le due naufraghe avevano avuto una discussione accesa dopo che quest’ultima aveva dovuto prendere la complicata decisione di non far mangiare un piatto di spaghetti a due concorrenti vale a dire la coppia Roger-Estefania e Marco Cucolo, una decisione non facile che non è stata priva di polemiche.

Particolarmente dure sono state le parole di Vladimir Luxuria.

Isola dei Famosi: è scontro tra Estefania e Licia

Il punto di partenza della discussione è stato il video mandato in onda nel quale sono stati mostrati i dettagli della lite. A prendere la parola ad un certo punto è stata Estefania che ha commentato così la decisione di Licia: “La nomination ci sta, ma poi mi ha esclusa dal mangiare […] lei ci ha chiesto mentre stavamo andando di farla vincere.

Alessandro ha detto che non gli interessava, per il mio percorso invece era importante”.

Dal canto suo la modella ha replicato: “La mia scelta di non farli mangiare è stata fatta con la logica, ho preferito privare due persone con 20 grammi a testa e non un singolo con 40. Per quanto riguarda il secondo punto ho sbagliato, se tornassi indietro non chiederei ad Alessandro di mollare la presa”.



Luxuria: “Licia è stata bugiarda, ma voi…”

Anche Vladimir Luxuria si è inserita nella discussione e l’opinionista non le ha certo mandate a dire: “Licia è stata è stata bugiarda ma voi siete colpevoli tanto quanto lei perchè avete preso per i fondelli il pubblico”.