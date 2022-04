Estefania Bernal si è sfogata contro Licia Nunez e l’ha accusata di aver chiesto di vincere la prova leader.

Estefania Bernal contro Licia Nunez

All’Isola dei Famosi è scoppiato un putiferio tra Estefania Bernal e Licia Nunez: la prima ha accusato l’attrice di aver chiesto agli altri naufraghi di farle vincere la prova leader a causa di un piatto di pasta.

Lo spirito guida dell’Isola ha infatti intimato a Licia e a Nicolas Vaporidis di percorrere un sentiero al termine del quale i due hanno trovato una ciotola ricolma di pasta che hanno deciso di dividere solo con alcuni naufraghi. Licia ha deciso di escludere Marco Cucolo e Estefania e Roger (questi ultimi due perché rappresentano un unico concorrente).

La vicenda ovviamente ha mandato su tutte le furie Estefania, che si è scagliata contro la Nunez affermando: “Confermo che Licia ha chiesto di essere leader e di mollare la presa”.

Licia Nunez ha replicato: “Io penso di essermela conquistata questa leadership. Di quello che pensano loro non mi interessa”. Come andranno a finire le cose tra le due all’interno del programma?

L’addio di Jeremias e le polemiche

Nelle scorse ore Jeremias Rodriguez ha deciso di dire addio al programma tv e la vicenda ha scatenato numerose polemiche. Il naufrago è stato particolarmente critico verso il programma e l’intero sistema dei reality show e in tanti sui social si sono scagliati contro di lui.

“Mi dispiace dirlo al pubblico ma purtroppo quello che succede qua non arriva veramente, questo mi rompe e voglio tornare a casa.

A parte la difficoltà dell’esperienza, al pubblico non arriva la verità di quello che succede nel reality, non mi va bene così. Non arrivano le cose come succedono, non ci lasciano parlare, non ci lasciano dire le cose come sono. Per questo voglio tornare a casa”, ha detto Jeremias.