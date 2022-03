Patrizia Bonetti è una nuova naufraga dell’Isola dei Famosi. Il suo nome, uscito per sbaglio qualche giorno fa, è stato confermato dal settimanale Chi. La ragazza, però, non sarà sola, ma accompagnata da un’altra donna sexy della tv nostrana.

Isola dei Famosi: Patrizia Bonetti naufraga

Il cast dell’Isola dei Famosi 2022 non è ancora completo. Nella puntata in onda giovedì 24 marzo entreranno in gioco due de I Cugini di Campagna, i fratelli Tavassi, il cantante Blind e Roberta Morise. A loro, poi, si dovrebbe aggiungere anche Patrizia Bonetti. Il suo nome è spuntato qualche giorno fa, quando la produzione dell’Isola ha pubblicato e immediatamente rimosso una sua foto. Nell’immagine in questione, la ragazza appariva già con la divisa da naufraga, per cui la sua partecipazione è stata data per scontata.

Non a caso, oggi è arrivata la conferma del settimanale Chi.

Patrizia Bonetti non sarà sola

La rivista di Alfonso Signorini, però, ha annunciato che la Bonetti non sarà da sola. Patrizia è così descritta dal settimanale: “Web influencer e modella italo-cubana. 26 anni, ha già fatto un reality, il Grande Fratello. Due ex? Ricucci e Corona“. L’altra concorrente, invece, chi è? Il suo nome non è trapelato, ma sappiamo che si tratta di una “sexy girl della tv“.

Su Chi si legge:

“Il cast ufficiale de L’Isola dei Famosi nasconde alcuni segreti. Mancano ancora dei concorrenti ufficiali che sono partiti separati dal gruppo e ora si trovano in Honduras pronti a entrare in corsa. Tra loro ci sono anche due sexy girl della tv italiana che faranno perdere la testa agli spettatori”.

Chi è la sexy girl della tv?

Oltre alla Bonetti, quindi, ci sarà una “sexy girl” della televisione italiana. Lei e Patrizia sono già arrivate in Honduras, per cui potrebbero prendere parte all’Isola dei Famosi nella puntata in onda il 24 marzo 2022. Per il momento, sappiamo che nel corso della diretta in questione debutteranno con certezza altri Vip. Magari, le due “sexy girl” entreranno a scaldare l’atmosfera la prossima settimana, in modo da creare ancora un po’ di suspense.