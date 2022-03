Al via L’Isola dei Famosi 2022: protagonista di un esilarante siparietto incentrato su dei pezzi di cioccolato bianco, la showgirl Carmen Di Pietro.

Isola dei Famosi 2022, i primi naufraghi in gara

La prima puntata della nuova edizione de L’Isola dei Famosi è stata trasmessa in prima serata lunedì 21 marzo 2022.

In questo contesto, la conduttrice Ilary Blasi ha presentato i naufraghi in gara che hanno raggiunto l’isola per dare inizio alla loro avventura.

I primi concorrenti a essere stati introdotti sono stati Jeremias Rodriguez, in gara con il padre Gustavo, e Carmen Di Pietro, in gara con il figlio Alessandro Iannoni.

Mentre Ilary Blasi si trovava in collegamento con l’elicottero dal quale i naufraghi si sarebbero dovuti lanciare in mare per poi raggiungere l’isola a nuoto, la showgirl Carmen Di Pietro si è resa protagonista di un singolare siparietto.

Isola dei Famosi 2022, Carmen Di Pietro: “Ho portato la cioccolata”

Subito dopo il lancio dall’elicottero di Jeremias Rodriguez, seguito dal padre Gustavo, Ilary Blasi ha invitato anche Carmen Di Pietro a tuffarsi in acqua. Piuttosto che seguire le indicazioni della conduttrice, la showgirl le ha fatto cenno di aspettare e ha iniziato a frugare nel suo reggiseno. A questo punto, ha estratto due bustine contenenti del cioccolato bianco e ha esclamato: “Lo mangio ora che poi voi non me lo mandate e non me lo fate più mangiare”.

Tra lo sconcerto generale in studio e l’incredulità degli opinionisti Nicola Savino e Vladimir Luxuria, la conduttrice basita ha continuato a invitare la concorrente a lanciarsi dall’elicottero. Nonostante le sollecitazioni, però, la donna persisteva nell’ingozzarsi di cioccolato.

Carmen Di Pietro spinta dall’elicottero dal figlio Alessandro

Dopo aver consumato il contenuto delle bustine alimentari che aveva nascosto tra i seni, poi, è rimasta a lungo in equilibrio aggrappata al velivolo, incerta sul gettarsi in acqua. A questo punto, le telecamere hanno inquadrato una mano improvvisamente apparsa alle spalle di Carmen Di Pietro che l’ha spinta giù dall’elicottero.

Alle domande della conduttrice, è stato rivelato che a spingere la showgirl era stato il figlio Alessandro Iannoni, che gareggia in coppia con la madre alla nuova edizione de L’Isola dei Famosi.