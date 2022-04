All’inizio della sesta puntata de “L’Isola dei Famosi” di giovedì 7 aprile c’è stata fin da subito aria di tensione. L’attenzione è stata puntata sugli screzi che ci sono stati tra i due Rodriguez Gustavo e Jeremias e Ilona Staller.

In particolare i due avevano accusato la pornostar di non essere stata sufficientemente utile agli sforzi del gruppo: ne é quindi nato uno scontro acceso. Particolarmente dura è stata Vladimir Luxuria che, senza troppi peli sulla lingua, ha detto a Gustavo: “Se tu pensi che solo chi fa qualcosa ha diritto di mangiare non hai capito nulla”.

Isola dei Famosi, discussione accesa tra Ilona e i Rodriguez

La conduttrice, rivolgendosi a Ilona le ha chiesto come mai nei suoi confronti le sia stato puntato il dito contro.

Quest’ultima ha risposto: “C’è stato un po’ di accanimento”. Ha quindi aggiunto di esserci rimasta male: “Loro non lo sanno ma io non mi butto davanti la telecamera come fanno loro. Io con Roger ho pescato il pesce e portato il cactus, ma non glien’è fregato niente. Io non vado sulle rocce pericolose”.

Vladimir a Gustavo: “Non hai capito nulla dello spirito dell’Isola”

Ad un certo punto Vladimir ha sbottato criticando Gustavo prima e Jeremias poi.

Quest’ultimo, aggiungendosi alla discussione si è difeso: “Ilona mi ha insultato”. Infine Gustavo ha precisato: “Io ho detto a Ilona che se mancava di rispetto a Blind non le avrei dato da mangiare”.