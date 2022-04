Jeremias Rodriguez e Nicolas Vaprodis hanno accusato Ilona Staller di non aiutare gli altri naufraghi dell’Isola dei Famosi e di trascorrere le giornate sdraiata a prendere il sole.

Jeremias Rodriguez e Vaporidis contro Ilona Staller

All’Isola dei Famosi si respira un’aria sempre più tesa e, nelle ultime ore, Jeremias Rodriguez e Nicolas Vaporidis se la sono presa con Ilona Staller, che hanno accusato di essere egoista e di pensare solamente alle proprie esigenze.

“Qui ognuno fa quello che può, quindi anche tu puoi fare quello che puoi, nessuno ti chiede di fare di più”, ha dichiarato Vaporidis all’indirizzo dell’ex attrice, mentre Jeremias ha poi rincarato la dose affermando: “C’è chi lavora e chi prende il sole e si mette le creme.

Non fai nulla e in più ci parli alle spalle”.

La replica di Ilona Staller

Ilona Staller ha cercato di difendersi replicando contro i due naufraghi, contro cui ha affermato: “Non è vero che non faccio niente dalla mattina alla sera, non è giusto”. I tre riusciranno a trovare un punto d’incontro?

Nelle ultime ore Jeremias se l’è presa anche con Lory Del Santo, e una delle sue frasi all’indirizzo del compagno dell’attrice, Marco Cucolo, ha finito per generare una bufera sul web.

“E tu Marco dille qualcosa alla tua fidanzata, che si deve comportare da persona normale, che continua a portare casini nel gruppo”, ha dichiarato il fratello di Belen, e ancora (rivolgendosi a Ilona): “Ilona ha detto che le hanno riferito che ci sono due gruppi.

Sarà stata Lory a dire questo. Ilona lo hai detto o non lo hai detto che ci sono due gruppi? Parla, nessuno ti sta attaccando, semplicemente parla. Hai parlato? E non hai detto niente come sempre. È stata Lory a dirti questo?”.