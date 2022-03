Cicciolina è una dei concorrenti dell’Isola dei Famosi 2022, ma sono anni e anni che prova a partecipare ai maggiori reality nostrani. Tempo fa, Ilona Staller aveva addirittura chiesto 1 milione di euro per diventare naufraga.

Isola dei Famosi: Cicciolina voleva 1 milione di euro

Dopo anni e anni di annunci mancati, Cicciolina è riuscita a diventare concorrente dell’Isola dei Famosi. Nell’edizione 2022 del reality honduregno, Ilona Staller è riuscita ad imbarcarsi nell’avventura, prima in coppia con Marco Melandri e poi singola. L’ex pornostar è già a rischio eliminazione, ma ha comunque fatto un piccolo passo nel mondo dei reality nostrani. La donna, infatti, non aveva mai partecipato a format italiani di questo tipo.

Ad essere sinceri, non c’è da stupirsi visto che qualche tempo fa aveva chiesto 1 milione di euro per partecipare.

Cicciolina e i reality italiani

La prima volta di Cicciolina all’Isola dei Famosi doveva essere nel 2017, ma venne preferita Malena. Ilona, ancora all’oscuro della scelta dello staff, aveva annunciato via social: “Eccomi da Super Woman ci vediamo presto a L’Isola dei Famosi“. Alla fine della fiera, la Staller rimase a bocca asciutta ad un mese dall’inizio del reality.

L’anno seguente, venne ingaggiata ma solo per scherzo. Durante una puntata su radio RDS, Rossella Brescia finse di essere Alessia Marcuzzi e la chiamò per partecipare: “Ti vorremmo nel cast, che ne pensi?“. Cicciolina, forse ancora offesa per la storiaccia di Malena, rispose:

“Non potrei fare l’Isola dei Famosi adesso, perché vi dovrei chiedere un sacco di soldi e non potreste darmeli. E’ uscita Eva Henger? Non lo sapevo, non guardo l’Isola”.

La delusione per il GF Vip

Nel 2019, dopo aver lamentato di essere a corto di denaro, Cicciolina ha fatto il provino per il GF Vip. E’ stata scartata e si è sfogata via social:

“Partecipano come vip cugini di secondo grado di sconosciuti e non si trova un posto per la prima pornodiva mondiale. Sono in Italia dal 1971, ma mi viene voglia di scappare”.

Dopo l’Isola dei Famosi, Cicciolina riuscirà ad approdare anche al Grande Fratello Vip 7? Di certo Alfonso Signorini ci sta già pensando.