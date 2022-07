Dopo il clamore suscitato dal suo addio a Francesco Totti e dopo aver trascorso alcuni giorni in Africa per sfuggire all’ondata di gossip, Ilary Blasi sarebbe in procinto di rientrare in Italia.

Ilary Blasi torna in Italia

Secondo Dagospia Ilary Blasi starebbe per tornare in Italia dopo la sua vacanza a Zanzibar, dove sicuramente avrà ricaricato le batterie in vista di mesi piuttosto difficile e dove ha potuto trascorrere del tempo insieme ai figli, lontana dal clamore mediatico.

Con la conduttrice era presente anche la figlia Silvia mentre l’ex marito sarebbe rimasto a Roma (cercando di tenersi alla larga da occhi e orecchie indiscreti).

Gli avvocati e il patrimonio

Intanto, secondo Dagospia, i due vip avrebbero messo in mano agli avvocati le questione legati alla divisione dei loro beni in comune e al patrimonio. Ilary – stando ai primi rumor in circolazione – resterà a vivere con i figli nella lussuosa casa che lei e Totti avevano acquistato all’Eur.

A doversi cercare un nuovo appartamento sarà invece il Pupone, che negli ultimi mesi avrebbe intrapreso una liaison con Noemi Bocchi (con cui si vocifera già che sia andato a convivere). Sarà vero? Per adesso sulla questione non è dato sapere di più e entrambi hanno preferito mantenere il massimo riserbo sulla questione.