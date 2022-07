Dopo aver annunciato con un comunicato ufficiale la fine del suo matrimonio, Ilary Blasi è partita per l’Africa insieme ai suoi figli e, tra le foto di un safari e quelle di un tramonto sulla savana, ne ha postata anche una seducente del suo lato B.

Ilary Blasi fugge in Africa

Forse per scampare dall’ondata di gossip che in queste ore ha travolto lei e la sua famiglia a causa della sua rottura definitiva da Francesco Totti, Ilary Blasi è partita per l’Africa (dove ad attenderla era presente sua sorella Silvia e i suoi nipotini) insieme ai figli Chanel, Cristian e Isabel. Sui social la showgirl ha postato numerose stories e foto del tempo trascorso insieme alla famiglia (come non faceva ormai da mesi) e ne ha postata anche una seducente in cui la si vede di spalle, senza reggiseno e con il lato b in bella mostra.

Nel frattempo l’ex marito Francesco Totti è stato avvistato a Roma in compagnia dell’amico storico Pantano e si vocifera che l’ex campione stia cercando un nuovo appartamento dove trasferirsi.

L’addio

Da mesi circolano indiscrezioni riguardanti il presunto addio di Totti e Ilary, che inizialmente avevano smentito con fermezza la notizia (senza convincere del tutto i fan). In queste ore i due hanno deciso di annunciare pubblicamente la loro separazione con due comunicati ufficiali, e in tanti si chiedono se in futuro torneranno a parlare pubblicamente della questione.