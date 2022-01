Da sempre uno dei personaggi più amati del mondo di Walt Disney, Mary Poppins ha fatto sognare intere generazioni con la sua magia. Nel 2018 è uscito nelle sale di tutto il mondo Il ritorno di Mary Poppins: con un cast spettacolare e una trama che si propone come sequel del film originale del 1964.

La sera del 3 Gennaio 2022 va in onda su Rai 1, in prima visione. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla pellicola, che con il suo approccio più moderno permetterà anche ai piccoli di oggi di vivere le stesse emozioni dei loro genitori.

Il ritorno di Mary Poppins: trama del film

Dal suo debutto sul grande schermo, quello di Mary Poppins è sempre stato un personaggio molto amato, da grandi e piccini. Il film originale uscì nel 1964, dopo lunghe trattative fra Walt Disney e l’autrice Pamela Lyndon Travers, la quale aveva creato la magica tata per una serie di romanzi. Dopo più di 50 anni è tornata sul grande schermo, questa volta con Il ritorno di Mary Poppins, con un cast imperdibile e una trama che fa da sequel alla pellicola originale.

Al centro di questa nuova narrazione vediamo i protagonisti del primo film. Siamo agli inizi degli anni Trenta, i fratelli Michael e Jane Banks sono ormai cresciuti, e Michael è diventato padre a sua volta.

L’uomo lavora nella stessa banca del padre, abita nella casa dei suoi genitori al numero 17 di Viale dei ciliegi, e ha tre figli: Annabel, Georgie e John. La sorella Jane si batte per i diritti civili proprio come la madre, e aiuta anche la famiglia di Michael. In seguito ad un’importante perdita in famiglia ecco che fa il suo ritorno Mary Poppins; la donna non è invecchiata di un giorno, e con lei i suoi ideali. Inizia così una magica avventura per i figli di Michael, a cui si uniranno poi anche l’uomo e la sorella, riscoprendo la magia che avevano vissuto a loro volta da piccoli.

Il cast che vedremo su Rai 1

Il ritorno di Mary Poppins andrà in onda per la prima volta su Rai 1 la sera del 3 Gennaio 2022. Il film è uscito nei cinema del 2018, e ha ottenuto un’ottima accoglienza da parte del pubblico, arrivando ad incassare 348,7 milioni di dollari in tutto il mondo. Anche i giudizi della critica sono stati molto positivi, soprattutto nei confronti della performance della protagonista. Al posto di Julie Andrews, la Mary Poppins del sequel è interpretata da Emily Blunt. Dopo il suo ruolo nel film Il diavolo veste Prada l’attrice ha ottenuto sempre più successo, diventando una delle celebrità più apprezzate della nostra generazione.

Al suo fianco nel film non mancano i due fratelli Banks, ormai adulti. Nel film del 1964 i due personaggi erano interpretati da bambini, mentre in questo sequel hanno i volti di Ben Whishaw ed Emily Mortimer. Il primo ha recitato in diversi film di James Bond insieme a Daniel Craig, mentre Emily Mortimer ha lavorato più volte con Martin Scorsese. Fra i protagonisti del cast abbiamo anche Lin-Manuel Miranda, l’attore statunitense divenuto celebre grazie al musical Hamilton, e Meryl Streep che interpreta Topsy, cugina di Mary Poppins.