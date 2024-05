“Una famiglia vincente – King Richard” è un film del 2021 con protagonista l’attore statunitense Will Smith che racconta la storia dell’ascesa nel mondo del tennis delle sorelle Williams, grazie anche al prezioso aiuto del padre Richard. Ma ecco la storia vera che ha ispirato questo bellissimo film.

King Richard: la storia vera che ha ispirato il film

“Una famiglia vincente – King Richard” è un film biografico di genere drammatico del 2021, diretto da Reinaldo Marcus Green e sceneggiato da Zach Baylin, e che ha ricevuto ben 6 nomination per i Premi Oscar, tra cui quella per il miglior film. La pellicola racconta la storia di Richard Williams, padre delle famosissime tenniste Venus e Serena. Se è vero che il film si prende alcune libertà narrative rispetto a come sono andati realmente i fatti, è però un film basato sulla vera storia dell’ascesa del mondo del tennis delle sorelle Williams e del ruolo che ha avuto in tutto ciò il padre Richard, che aveva la grande ambizione di fare diventare entrambe le sue figlie delle fantastiche giocatrici di tennis. Richard Williams, nato nello Stato della Louisiana, ha subito diversi atti di razzismo, che lo hanno spinto a provare un forte astio per i bianchi. Si traferì così in California, dove si appassionò al mondo del tennis, coltivando l’idea che, se avesse avuto dei figli, li avrebbe aiutati a diventare di professionisti. Prima della nascita di Venus e Serena, Richard ha stilato un piano di 85 pagine, al fine di farle diventare delle campionesse e di mostrare al mondo che anche le persone di colore possono diventare dei campioni. Nel film è mostrata soprattutto la parte positiva di Richard, mentre vengono tralasciati alcuni aspetti invece negativi, come l’infedeltà, l’ego e il desiderio di arricchirsi dietro al successo delle figlie, le quali però nelle loro interviste hanno sempre espresso gratitudine nei confronti del padre.

“Una famiglia vincente – King Richard”: Will Smith nei panni del padre di Venus e Serena Williams

Come abbiamo appena visto, “Una famiglia vincente – King Richard” è un film del 2021 che si basa sulla vera storia dell’ascesa delle sorelle Venus e Serena Williams, guidate fin da piccole dal padre Richard, il quale aveva stilato un piano di ben 85 pagine prima ancora della loro nascita. Questo film, che ha ricevuto 6 nomination per gli Oscar del 2022, è senza dubbio un film da guardare, anche se non si è appassionati di tennis. La famiglia Williams ha infatti senza dubbio cambiato il mondo del tennis. A interpretare King Richard c’è l’attore statunitense Will Smith, che per la sua interpretazione si è aggiudicato il Premio Oscar come migliore attore protagonista. Le figlie Serena e Venus sono invece interpretare rispettivamente dalle attrici Dami Singleton e Saniyya Sidney.

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

Self/Less, la spiegazione del finale del film con Ryan Reynolds

La stranezza: trama, cast, storia vera e significato del film con Toni Servillo