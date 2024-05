Sono iniziate le riprese della seconda stagione della serie televisiva Netflix “Mercoledì“. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più su cast, trama e data di uscita.

Mercoledì 2: cast e trama della seconda stagione della serie tv Netflix

Dopo l’enorme successo della prima stagione, ecco che la serie televisiva “Mercoledì” sta per arrivare con una nuova stagione, per la grande gioia di tutti fan. La serie, ispirata al celebre personaggio di Mercoledì Addams, creato da Tim Burton, sta dunque per tornare con una seconda e attesissima stagione. Le riprese sono ufficialmente partite in Irlanda e ci sono davvero tantissime novità in arrivo. Prima di tutto però c’è la conferma che nei panni di Mercoledì ci sarà sempre l’attrice Jenna Ortega che ha proprio annunciato su Instagram l’inizio delle riprese: “Abbiamo iniziato la seconda stagione”. A interpretare la madre di Mercoledì, Morticia, troviamo l’attrice statunitense Catherine Zeta-Jones, mentre il padre Gomez è interpretato dall’attore portoricano Luiz Guzman. A vestire invece i panni del fratello di Mercoledì, Pugsley, troviamo l’attore Isaac Ordonez. Tra le novità nel cast per la seconda stagione di “Mercoledì”, troviamo l’attore e regista Steve Buscemi, che vestirà i panni di Barry Dort, probabilmente il nuovo preside della Nevermore Academy. Steve lo abbiamo visto recitare in tantissimi film, tra cui “Armageddon – Giudizio Finale”, “La zona grigia”, Unico testimone”, “L’incredibile vita di Norman” e “Day of The Fight”. Inoltre presente anche l’attore statunitense Christopher Lloyd, celebre per aver vestito i panni dello zio Fester nel film “La Famiglia Addams”. Al momento non si conosce il suo ruolo nella seconda stagione di “Mercoledì”. Nel cast troviamo anche Owen Painter, Evie Templeton, Billie Piper e Noah Taylor. Tra le guest star della seconda stagione della serie tv Netflix figurano nomi importanti come Joanna Lumley, Haley Joel Osment e Thandiwe Newton. Al momento non ci sono anticipazioni circa la trama della seconda stagione, ma siamo certi che saprà stupire il pubblico proprio come accaduto con la prima stagione.

Mercoledì 2: quando esce la seconda stagione?

Come abbiamo appena visto, sono ufficialmente iniziate in Irlanda le riprese della seconda stagione della serie televisiva Netflix “Mercoledì”, come testimoniato da un post si Instagram della protagonista Jenna Ortega. Al momento non si sa nulla della trama né del numero degli episodi, che però probabilmente saranno almeno 8. Per quanto invece riguarda la data di uscita della seconda stagione di “Mercoledì”, dovrebbe avvenire tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025. Restiamo in attesa di avere notizie ufficiali in merito. Vi ricordo che questa serie televisiva è visibile in esclusiva su Netflix, previo abbonamento. Se ancora non lo avete, tutto quello che dovete fare è iscrivervi alla piattaforma e scegliere il piano di abbonamento che fa per voi, da quello più economico a quello premium.

