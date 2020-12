Per idroterapia si vogliono intendere tutte quelle tecniche che utilizzano l’acqua associata a stimolazioni di natura chimica, termica e meccanica. L’acqua quindi, non agisce solo internamente apportando benefici evidenti al nostro organismo, ma anche esternamente. Ma quali sono gli effetti sul nostro fisico? Scopriamolo insieme.

Idroterapia: cos’è e benefici

La scoperta dell’idroterapia si deve a Sebastian Kneipp, che dimostrò i benefici dell’azione alternata di acqua calda e acqua fredda. Questa disciplina non è da considerarsi come ramo della medicina classica, ma rientra a pieno titolo nella medicina termale. Questi due campi sono spesso associati per il benessere completo della persona. Ma come funziona l’idroterapia? Ecco un approfondimento sui tre diversi tipi di stimolazione.

Stimolazione chimica

La stimolazione chimica avviene attraverso la reazione, con l’acqua, di due ingredienti che possiamo facilmente trovare nelle nostre dispense: il sale e gli oli essenziali. Il sale favorisce gli scambi osmotici, azione che aiuta a detossinare l’organismo e a drenare i liquidi, alleggerendo quindi gli arti inferiori dalla tipica pesantezza dovuta ad una cattiva circolazione del sangue.

L’azione degli oli essenziali può accompagnare l’azione del sale grosso e in base all’olio essenziale scelto si avrà un diverso beneficio. Per esempio quello di garofano stimola l’azione circolatoria, mentre il tea tree oil agisce come antibatterico.

Stimolazione termica

Come già dimostrato da Kneipp, le diverse temperature dell’acqua che, in modo alternato, vengono a contatto con il corpo apportano inevitabili benefici. Le vasche di Kneipp appunto sono consigliate a chi ha problemi di circolazione. Sauna e bagno turco invece attraverso l’umidità e i vapori che si formano, fanno sudare il corpo e di conseguenza aiutano ad espellere le tossine.

Per completare il trattamento, spesso si consiglia di affiancare sauna e bagno turco alla doccia scozzese, che consiste in getti di acqua fredda. In questo modo si avrà anche un’azione tonificante oltre che energizzante. L’idroterapia con stimolazione termica agisce anche sull’apparato respiratorio, e cura anche alcuni disturbi della pelle come la dermatite, grazie alle proprietà dei minerali contenuti nell’acqua utilizzata.

Stimolazione meccanica

Le stimolazioni meccaniche dell’idroterapia comprendono idromassaggio, spugnature e ginnastica in acqua. L’idromassaggio, con la sua azione dovuta all’acqua pompata ad un ritmo costante, va a lavorare sui ristagni adiposi. Le spugnature invece, consistono in frizioni atte a sollecitare l’ossigenazione dei tessuti e a riattivare la microcircolazione.

Gli esercizi in acqua invece, vanno ad alleggerire il peso corporeo e quindi permettono di svolgere gli esercizi più agevolmente. Questa pratica è quindi particolarmente adatta a chi ha problemi di peso o alle articolazioni.