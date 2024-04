Come ha risolto il problema della palpebra cadente Clio Make Up? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Clio Make Up, come ha risolto il problema della palpebra cadente?

Clio Zammateo, conosciuta come ClioMakeUp è davvero seguitissima sui social e ha appena annunciato che farà la blefaroplatica per sollevare le palpebre cadenti. In un video l’influencer ha detto che ha già svolto la prima visita e che, nonostante una palpebra sia meno cadente dell’altra, il chirurgo le ha comunque consigliato di farla a entrambe le palpebre al fine di avere un effetto simmetrico. Ma ecco perché Clio è arrivata a questa decisione: “parlando della blefero, è una cosa che mi avete spesso, in tanti, fatto notare, si nota soprattutto quando uso l’ombretto scuro o l’eyeliner perché la palpebra ovviamente copre completamente la riga dell’eyeliner, oppure la palpebra si mangia un pezzo di ombretto e quindi i due occhi sembrano sempre diversi. Se all’inizio non era una cosa che mi dava fastidio, ultimamente mentre guardavo i vari video tutorial che giravo, ha iniziato a darmi un pò più fastidio, proprio perché non eri mai soddisfatta del risultato finale dei trucchi, soprattutto per la differenza tra un occhio e l’altro. Se fossero stati tutti e due nello stesso modo magari sarei stata meno infastidita da questa cosa.” Clio Make Up ha poi raccontato che anche una sua amica l’ha fatta e che dopo averla vista sia prima che dopo il cambiamento non è radicale, i suoi fan quindi non la vedranno poi così diversa, semplicemente non ci sarà più la palpebra cadente. L’influencer ha poi annunciato che l’appuntamento per la blefaroplastica è fissato per venerdì 12 aprile e che nel giro di una decina di giorni dovrebbe già essere presentabile e nel giro di tre mesi la cicatrice dovrebbe essere già invisibile. Alla domanda di una follower che le ha chiesto come faranno adesso a vedere i suoi video sulla palpebra cadente, Clio ha risposto così: “avete 16 anni di video dove potete guardare tutte le volte le mie palpebre cadenti”.

Clio Make Up, le critiche dei follower per l’intervento di blefaroplastica

Come abbiamo appena visto, la truccatrice e influencer Clio Make Up ha deciso di ricorrere alla blefaroplastica per sollevare le palpebre cadenti. L’appuntamento per l’intervento di chirurgia estetica è fissato per il 12 aprile. Non tutti i suoi follower hanno però preso bene la notizia, c’è chi infatti ha criticato l’influencer per questa decisione: “Incoerente al massimo. Comunque a questo punto fai anche il naso”, “Dove è finito il discorso di accettarsi così come si è?”, “Però non accettare un difetto a 41 anni, tra 20 sarai rifatta perché cadranno inevitabilmente altre parti. Ti stai uniformando come tutte le altre influencer.” C’è chi invece approva la scelta di Clio e chi ha tentato di farle cambiare idea.

