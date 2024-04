Il tempo passa per tutti e prima o poi è inevitabile che sul nostro viso si presentino le tante odiate rughe. Anche dopo i 50 anni è comunque fondamentale utilizzare una buona crema antirughe. Come mai? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Perché dopo i 50 anni è essenziale usare una buona crema antirughe?

Come appena detto, il tempo passa per tutte noi e solitamente verso i 50 anni i cambiamenti interiori ed esteriori si fanno più evidenti. La menopausa e l’andropausa incidono fortemente anche sulle rughe, che tendono infatti ad apparire più marcate. Il processo di invecchiamento ahimè non si può fermare, però al giorno d’oggi se si utilizzano i prodotti giusti e se si sa accettare il cambiamento, ecco che è possibile rendere le rughe e le imperfezioni meno marcate ed evidenti. Per questo le creme antirughe over 50 sono assolutamente essenziali. Ma ripeto, non sono miracolose, non faranno mai sparire le rughe, ma vi aiuteranno a rallentare il processo di invecchiamento. Il processo di invecchiamento comincia già a partire dai 25 anni e, man mano che gli anni passano, il ricambio cellulare tende a rallentare, così come la capacità delle cellule di produrre acido ialuronico, elastina e collagene. Per questo più si invecchia più la pelle appare secca e meno elastica, ancora di più se non se ne è presi cura in giovane età. Le creme antirughe +50 sono ricche di sostanze idratanti e perciò perfette da utilizzare una volta passati i cinquanta.

Crema antirughe: quale scegliere dopo i 50 anni

Come abbiamo appena visto, anche dopo i 50 anni è fondamentale utilizzare una buona crema antirughe. Ma, prima di tutto è fondamentale eseguire ogni giorno un’accurata skincare, che in realtà andrebbe fatta già a partire da quando si è giovani, al fine da rallentare il processo di invecchiamento della pelle. La skincare, come detto, è essenziale: detergere, esfoliare, idratare e proteggere. Dopo di che bisogna acquistare delle creme antirughe specifiche per la propria età, quindi se avete passato i 50, non comprate una crema antirughe adatta a chi ha ad esempio 30 anni, perché la vostra pelle ha bisogno di ricevere specifiche sostanze che in quelle per chi è più giovane non ci sono. I prodotti per pelli mature sono infatti molto ricche di sostanze idratanti e attivi in grado di stimolare le cellule. In poche parole è fondamentale che la crema antirughe possa idratare al massimo la vostra pelle, divenuta più secca col passare degli anni. Una buona crema antirughe dovrebbe contenere attivi come il retinolo e il pro-retinolo, derivati dalla Vitamina A, e l‘acido ialuronico. Un altro ingrediente prezioso è il ginseng rosso, perché rinforza la pelle. Quindi, come abbiamo appena visto, usare la crema giusta in base alla propria età e al tipo di pelle è davvero essenziale.

