Come funziona la dieta dell’acqua? Possono seguirla proprio tutti, questo perché bere tanta acqua comunque fa bene all’organismo e aiuta anche a mantenere la linea, perché aiuta ad evitare le abbuffate, riempiendo lo stomaco. Non solo, bere tanta acqua sembra fare molto bene anche alla psiche e alla concentrazione.

Ma come funziona la dieta dell’acqua? Partiamo col dire che, di base, è consigliato bere almeno otto bicchieri al giorno.

Dieta dell’acqua

Bere molta acqua aiuta a non abbuffarsi durante i pasti, perché riempiendo lo stomaco aumenta la sensazione di sazietà. Il consiglio è bere un bicchiere colmo d’acqua prima di mangiare, oppure durante il pasto stesso. Per aumentare il senso di sazietà, provate a bere anche a pasto finito.

Advertisements

Attenzione inoltre a non confondere il senso di fame con il senso di sete. Le sensazioni sono pressoché le stesse. Per questo, quando sentite la voglia di riempire il classico buco allo stomaco con uno snack magari ipercalorico, potreste provare a sostituirlo con dell’acqua.

Dieta dell’acqua: come funziona e benefici

È molto importante rimanere idratati. Non vale solo per mantenere in forma il nostro organismo, ma vale anche per mantenere attiva la nostra concentrazione. La disidratazione può infatti fare sentire molto stanchi e riduce di gran lunga la concentrazione e le capacità cognitive. L’acqua funge da benzina per il nostro corpo, senza il giusto quantitativo d’acqua a disposizione infatti, questo tenderà a rallentare per risparmiare energia.

Bere tanta acqua quindi, aiuterà a mantenersi attivi sia mentalmente che fisicamente, e questo non può che far bene alla linea, aiutandoci a farci perdere qualche kg sulla bilancia.

Bere tanta acqua può fungere anche da calmante. In psicologia infatti, è consigliato bere acqua quando si è arrabbiati. Il tempo che si impiegherà a finire un bicchiere colmo d’acqua infatti, sarà utile per riflettere sulla situazione e riprendere quindi il controllo sulle proprie emozioni.

Bere tanta acqua, se si prende come buona abitudine, attiva il metabolismo e di conseguenza aiuta nella perdita delle calorie. Inoltre, il giusto quantitativo d’acqua assimilato ogni giorno, stimola la diuresi. Bere tanto favorisce il ricambio idrico e in questo modo si manterranno vie urinarie e, soprattutto, i reni puliti e sani.

Le urine sono anche molto utili per capire lo stato della nostra salute e anche per capire se abbiamo bevuto meno acqua del solito. Più saranno di colore chiaro più il quantitativo di acqua bevuto sarà giusto, perché ci sarà minor presenza di tossine, che rendono l’urina generalmente più torbida.

Acqua aromatizzata: gli ingredienti

Bere tanta acqua al giorno potrebbe facilmente venire a noia. Potrebbe essere quindi utile insaporire l’acqua con qualche aroma naturale come limone o menta. Non si andranno ad aggiungere calorie che potrebbero ostacolare la linea e la sensazione sarà quella di dissetarsi con una bevanda più fresca e diversa dalla solita acqua.

Le ricette per l’acqua aromatizzata sono molteplici e l’unica cosa a cambiare sono gli ingredienti, che comunque non saranno calorici. Quelli più gettonati, oltre a limone e menta, sono anche il cetriolo, lo zenzero, l’arancia e i lamponi. Basterà mettere gli ingredienti nel contenitore che usiamo di solito per bere, riempito d’acqua, e lasciarli in infusione in frigorifero per una notte intera.