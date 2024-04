La bellezza è un concetto sfaccettato, poiché ogni cultura ha la propria visione di ciò che appare gradevole e ammaliante. Mentre in Occidente tendiamo a idolatrare incarnati perfetti e corpi scolpiti, in altre parti del globo ci si concentra maggiormente su un approccio olistico al benessere fisico e mentale.

Ma come sperimentare trattamenti di bellezza all’avanguardia e concezioni di bellezza diverse dalla nostra? Ecco 6 destinazioni in cui immergersi tra tradizioni antiche e prodotti di skincare innovativi che svelano le mille declinazioni della bellezza nel mondo.

Il culto della pelle in Cina

Nella millenaria cultura cinese, la cura della pelle è un vero e proprio culto. Le donne prediligono incarnati radiosi e luminosi, raggiungibili attraverso ingredienti naturali come la preziosissima polvere di perle, un tempo applicata sul volto persino dall’imperatrice cinese Wu Zeitan.

Parte di un’antichissima tradizione di skincare, questo composto svolge un’azione rigenerante sulla pelle. Contiene infatti aminoacidi, vitamine del gruppo B e antiossidanti in elevate concentrazioni. Caratteristiche che garantiscono alla pelle luminosità e nutrimento.

Un viaggio in Turchia per un trattamento ai piedi con i pesci

In Turchia, terra di incontro tra Oriente e Occidente, i piedi vengono venerati quasi come le mani: l’obiettivo è averli morbidissimi. La soluzione sta nella Fish Pedicure, un trattamento che si pratica da oltre quattro secoli, ma che in Italia è diventato famoso solo di recente grazie ai racconti di alcune star.

Come funziona? Immergendo i piedi in una vasca in cui si trovano dei pesci di Garra Rufa: piccoli pesci d’acqua dolce privi di denti, che si nutrono di detriti animali e vanno a staccare la pelle morta da talloni e altre parti del piede. Il risultato è quindi un peeling delicato, che esfolia lo strato più superficiale della cute. Una beauty experience assolutamente indimenticabile!

Corea del Sud: curare la pelle nella patria della skincare

La skincare sudcoreana è un vero e proprio stile di vita. Le giovani donne coltivano da sempre un rito quasi maniacale di bellezza, con una routine giornaliera che conta anche oltre 10 step. La cura della pelle in questo paese è infatti quasi una forma di educazione, che inizia fin dall’adolescenza.

Per ottenere un incarnato luminoso e privo di imperfezioni, ragazze e ragazzi utilizzano prodotti a base di ingredienti lenitivi e anti rossore, come la centella asiatica. Ma gli ingredienti sperimentati nella cosmetica coreana sono moltissimi, soprattutto tra quelli naturali. Poiché l’obiettivo è ottenere un altissimo livello di idratazione, piante e frutti ricchi d’acqua trovano grande applicazione. In particolare, il cocomero è alla base della watermelon glow sleeping mask: un prodotto molto in voga in Asia e non solo, apprezzato per le sue proprietà rinfrescanti e idratanti.

Ghana: curare pelle e spirito con i massaggi al burro di karité

Anche se la maggior parte dei viaggiatori affascinati dall’Africa tende a scegliere mete popolari come Cape Town, non è lì che si trovano trattamenti eccezionali per la pelle. Tra le destinazioni da preferire per le beauty addicted c’è il Ghana.

Qui (e nel vicino Togo), le donne si tramandano di generazione in generazione una plurisecolare tradizione di massaggio. I trattamenti sono eseguiti con il burro di karité, che nutre, lenisce e ammorbidisce l’epidermide. Il rituale che non ha solo finalità estetiche ma anche spirituali, e per questo viene praticato anche sui bambini. Del resto nell’Africa occidentale la prospettiva è quella di una bellezza che irradia dall’interno verso l’esterno.

In Marocco la bellezza passa dall’oro liquido

Se durante una vacanza in Marocco vi imbattete in una donna dall’incarnato raggiante e levigato come porcellana, non stupitevi: il merito potrebbe essere dell’olio di argan, un prodotto dalle mille virtù.

Conosciuto come “oro liquido“, questo olio eccezionale è ricchissimo di vitamine, acidi grassi e omega 3 e 6. Idrata la pelle in profondità, rendendola incredibilmente radiosa ed elastica, grazie anche al potere antiossidante della vitamina E. In realtà l’olio di argan è ottimo anche per i capelli, a cui dona lucentezza e morbidezza.

In Brasile la skincare origina dalla natura

Nella Foresta Amazzonica, fucina di meraviglie naturali, la skincare guarda anzitutto alla sostenibilità coniugando antiche tradizioni locali ed elevate performance. Cacay, Kaya e Breu sono i tre ingredienti autoctoni dalle proprietà antiossidanti, lenitive, idratanti e ringiovanenti. La skincare diventa così un vero e proprio rituale sciamanico in grado di deliziare la pelle e riscoprire il legame con la natura. Assolutamente da provare!

Dalla polvere di perle agli olii vegetali dalle virtù prodigiose: il mondo è una miniera di segreti di bellezza che attendono solo di essere scoperti. Ritrovare il senso dell’equilibrio interiore attraverso la cura dell’aspetto esteriore è una pratica antichissima che ogni cultura declina in forme originali e sorprendenti. Non resta che scegliere la destinazione per il prossimo viaggio in cui concedersi un momento di skincare secondo le tradizioni locali, per portare a casa molto più di un semplice souvenir.