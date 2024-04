Quante volte a settimana si può fare la maschera viso antiage per pelli mature? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Pelli mature, quante volte a settimana si può fare una maschera viso antiage?

Una corretta skincare è fondamentale se si vuole avere non solo una pelle sana, ma anche se si vuole rallentare il processo di invecchiamento cutaneo che, col passare del tempo, è inevitabile. Detersione, esfoliazione, idratazione e protezione sono quindi fondamentali. Tra i prodotti perfetti per la skincare ci sono le maschere per il viso, come quelli antiage per pelli mature. Queste maschere sono ricche di ingredienti nutrienti, fondamentali per le pelli mature. Il processo di invecchiamento comincia già a partire dai 25 anni e, man mano che gli anni passano, il ricambio cellulare tende a rallentare, così come la capacità delle cellule di produrre acido ialuronico, elastina e collagene. Per questo più si invecchia più la pelle appare secca e meno elastica, ancora di più se non se ne è presi cura in giovane età. Per questo, come appena detto, è fondamentale prendersi cura della nostra pelle con una corretta skincare. Ma, quante volte a settimana si può fare la maschera viso antiage? Il consiglio è quello di fare una maschera antiage a settimana. Ricordatevi sempre di applicare la maschera solamente sul viso pulito, inoltre il consiglio è quello di farla la sera, prima di andare a dormire.

Maschera viso antiage: quale scegliere?

Come abbiamo appena visto, la maschera antiage è un’alleata preziosa per il nostro viso. Il consiglio è quello di farne una ogni settimana. Il tempo passa per tutte noi e solitamente verso i 50 anni i cambiamenti interiori ed esteriori si fanno più evidenti. La menopausa e l’andropausa incidono fortemente anche sulle rughe, che tendono infatti ad apparire più marcate. Il processo di invecchiamento ahimè non si può fermare, però al giorno d’oggi se si utilizzano i prodotti giusti è possibile rendere le rughe e le imperfezioni meno marcate ed evidenti. Per questo motivo un’accurata skincare, compresa la maschera, è essenziale. E’ bene però tenere a mente che né le maschere né le creme anti età sono miracolose, non faranno mai sparire le rughe, il loro compito è quelli di aiutare a rallentare il processo di invecchiamento e rendere appunto meno evidenti i segni del tempo. Per quanto riguarda la scelta della maschera viso, è bene sceglierne una adatta alla propria età e alla propria pelle, esattamente come per la crema. Se avete superato i 50, non comprate maschere o creme per, ad esempio, chi ha 30 anni, perché la vostra pelle ha bisogno di ricevere specifiche sostanze che nei prodotti per chi è più giovane non ci sono. I prodotti per pelli mature sono infatti molto ricchi di sostanze idratanti e attivi in grado di stimolare le cellule.

