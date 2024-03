L’attrice e modella Megan Fox ha parlato degli interventi di chirurgia plastica a cui si è sottoposta nel corso degli anni. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, cosa ha detto la Fox.

Megan Fox, tutti gli interventi: “In termini di chirurgia plastica non ho fatto tanto”

La bellissima attrice e modella statunitense Megan Fox non ha mai nascosto di essere ricorsa alla chirurgia estetica e, ospite al podcast “Call Her Daddy” di Alex Cooper, l’ex moglie di Brian Austin Green ha elencato tutti gli interventi di chirurgia plastica a cui si è sottoposta nel corso degli anni. Aveva solo 21 anni quando si è sottoposta all’intervento di mastoplastica additiva, perché da ragazzina si vedeva con il seno piccolo: “tiravo su la maglietta e speravo che le mie tette potessero crescere”. La Fox si è poi sottoposta a un nuovo intervento al seno, dopo aver smesso di allattare i figli, tre, per renderlo ancora più grande. E recentemente ne ha subito un altro al fine di sostituire le protesi usurate: “ho chiesto tette grandi, le più grandi che potessero stare bene sul mio corpo, che è piuttosto piccolo. Ho detto al chirurgo: ‘fammi svegliare con le tette da stripper degli anni Novanta”. La modella ha rivelato di essersi poi sottoposta a un solo intervento di rinoplastica quando aveva 23 anni: “non ho fatto altre rinoplastiche dopo quella, è passato più di un decennio e non ho mai più fatto nulla al naso.” Ci sarebbe anche un altro misterioso intervento di cui però la modella non ha voluto parlare, ma che è andato molto bene. Megan Fox ha negato invece di aver mai fatto l’addominoplastica, come invece hanno sostenuto diversi magazine di gossip. L’ex moglie di Brian Austin Green ha confessato anche di essere sempre stata molto agitata prima di un intervento: “ho sempre il terrore di morire sotto effetto dell’anestesia. Non prendo alla leggera questo genere di interventi.”

Megan Fox: botox, filler e laser

Come abbiamo appena visto, l’attrice e modella statunitense Megan Fox ha ammesso di essere ricorsa ad alcuni interventi per migliorare il suo aspetto, al seno e al naso, ma che comunque in termini di chirurgia plastica non ha fatto poi così tanto. La modella ha anche detto che fa ricorso spesso al botox, al filler e al laser: “ho fatto quello che si poteva fare e continuerò a farlo. Tutti gli interventi hanno dei rischi per la vita, ma non mi interessa quello che dicono gli altri.”

Megan Fox ha anche detto che ha sempre avuto un rapporto difficile con il proprio corpo in quanto soffre di dismorfismo corporeo fin da quando era piccola. Si tratta di un disturbo che porta le persone a trascorrere diverso tempo preoccupandosi del proprio aspetto: “già a cinque anni odiavo le mie cosce: le guardavo e mi sembravano così grosse”, ha detto la Fox.

