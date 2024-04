Il mondo dell’igiene orale abbraccia lusso e funzionalità con una collezione senza precedenti: dentifricio e collutorio in oro e argento. Come recita il proverbio Il mattino ha l’oro in bocca (ed in questo caso anche l’argento!), inizia al meglio la tua giornata prendendoti cura del tuo sorriso. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Dentifricio e collutorio di lusso: la collezione in oro e argento

Questa straordinaria linea appartiene al prestigioso brand che ha rivoluzionato il concetto di cura dell’igiene orale, Aurezzi, ed è frutto della collaborazione visionaria tra il dentista e imprenditore Noel Abdayem e DJ Khaled, icona nell’industria musicale statunitense. Fondendo la professionalità del rinomato dentista e l’influenza del talentuoso artista, questa collezione rappresenta un connubio perfetto tra salute, lusso e glamour. Ogni dettaglio è stato attentamente pensato per offrire un’esperienza di igiene orale esclusiva.

Tutti i prodotti della nuova collezione di lusso

La linea offre pochi prodotti ma essenziali per una corretta igiene orale. Lo spazzolino è placcato in oro 24 carati ed ha un manico che assicura una presa salda per raggiungere comodamente tutti gli angoli della bocca. Le setole sono più di 5000, molto fitte, per garantire una pulizia ottimale a denti e gengive. Chiaramente, uno spazzolino di questo calibro non può essere riposto in un contenitore qualsiasi. Ma Noel Abdayem e DJ Khaled hanno pensato proprio a tutto! Nella collezione è disponibile anche un elegante e prezioso piedistallo. Passiamo ora ai prodotti chiave della linea: il dentifricio e il collutorio. Il dentifricio ha una texture ricca e cremosa con particelle d’oro 24 carati e idrossiapatite, un minerale che aiuta a riparare e sbiancare lo smalto dentale. Il collutorio, formulato con gli stessi ingredienti del dentifricio, lascia in bocca un aroma fresco e pulito. I prezzi, al contrario di quanto si possa pensare, sono accessibili a tutti e non eccessivamente elevati. Il costo dello spazzolino è di 49 euro, mentre il piedistallo è disponibile a 39 euro. Il collutorio e il dentifricio, invece, sono venduti a soli 29 euro ciascuno. Per coloro che desiderano il kit completo, è disponibile al prezzo di 139 euro. Tutti i prodotti sono placcati in oro giallo, oro rosa e argento e possono essere acquistati sul sito ufficiale del marchio. Scopri il lusso dell’igiene orale con questi prodotti unici e regalati un sorriso scintillante.

