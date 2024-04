Se desideri avere un colorito dorato e luminoso in breve tempo, l’autoabbronzante è la soluzione ideale. Scopriamo insieme come applicarlo su viso e corpo.

Come applicare l’autoabbronzante su viso e corpo: 7 consigli veloci e pratici

Con l’inizio della primavera, arriva anche il momento di preparare al meglio la nostra pelle a scoprirsi e contro il pallore dell’inverno la soluzione più pratica e veloce è l’autoabbronzante. Tuttavia, per ottenere un risultato uniforme, naturale e duraturo è fondamentale seguire alcune regole preziose. Ecco 7 consigli utili da tenere a mente per una perfetta applicazione su viso e corpo:

Esfolia la pelle

Prima di applicare l’autoabbronzante, assicurati di esfoliare la pelle per rimuovere le cellule morte ed ottenere un’applicazione uniforme e duratura.

Idrata la pelle

Dopo l’esfoliazione, idrata bene la pelle con una crema idratante leggera per evitare che l’autoabbronzante si concentri sulle zone secche.

Prepara viso e collo Prima di applicare l’autoabbronzante sul viso e sul collo, assicurati di proteggere le sopracciglia, le labbra e i capelli con un’apposita crema idratante o un balsamo protettivo.

Applica con movimenti circolari Per un’applicazione uniforme, stendi l’autoabbronzante con movimenti circolari su viso e corpo, facendo attenzione a distribuire il prodotto in modo omogeneo.

Usa guanti o un’applicatore Per evitare antiestetiche macchie sulle mani, utilizza guanti in lattice o un’applicatore specifico per l’autoabbronzante.

Aspetta prima di vestirti Dopo aver applicato l’autoabbronzante, aspetta almeno 10-15 minuti prima di vestirti per evitare che il prodotto macchi i vestiti.

Mantieni l’idratazione Per mantenere più a lungo l’abbronzatura ottenuta con l’autoabbronzante, idrata bene la pelle quotidianamente con una crema idratante specifica.

Trucchi per applicare l’autoabbronzante su viso e corpo

Sul mercato esistono una vasta gamma di autoabbronzanti disponibili in diverse forme, come gocce, creme o spray, adatti ad ogni tipo di pelle ed esigenza. Prima di applicare il prodotto è fondamentale preparare adeguatamente la pelle, assicurandosi che sia idratata e levigata. Mescolare le gocce di autoabbronzante con una crema idratante può garantire un’applicazione naturale, mentre le creme o gli spray possono essere utilizzati da soli, massaggiati accuratamente per assicurare una distribuzione uniforme. Ricorda di non esagerare con la quantità di prodotto, ma di procedere gradualmente per intensificare il risultato desiderato. Seguendo questi semplici passaggi, potrai ottenere un’abbronzatura impeccabile come al mare!

