Icardi lascia Instagram: la reazione di Wanda Nara

L’avvocato di Wanda Nara e Mauro Icardi avrebbe rotto il silenzio in merito ai motivi che hanno spinto il calciatore a cancellarsi dai social.

Wanda Nara: Icardi si cancella dei social

Nelle ultime settimane Icardi è sparito dai social e, secondo le indiscrezioni più insistenti, la causa potrebbe essere legata a una sua nuova crisi con Wanda Nara.

La questione è stata categoricamente smentita dall’avvocato della coppia che ha anche affermato che oggi i due andrebbero d’accordo (nonostante alcuni mesi fa il loro matrimonio sia sopravvissuto alla bufera generata dallo scandalo del tradimento di Icardi con China Suarez).

“Ha deciso di cancellarsi. Tutti gli chiedevano delle cose e lui ne aveva abbastanza. Si sentiva molto in colpa per tutto quello che è finito per diventare di pubblico dominio e in questo momento non è un bene per lui dichiarare di seguire tante persone oppure nessuno”, ha precisato l’avvocato di Icardi in merito ai motivi che hanno spinto il calciatore a cancellarsi dai social, e ancora: “Loro sanno bene come separare la vita privata, la famiglia, la coppia e i ragazzi, da ciò che è la coppia commerciale. Wanda non si opporrebbe mai ad avere Instagram ma penso che oggi stiano bene”.

Wanda Nara: i social

Al momento Wanda Nara non ha rotto il silenzio sulla questione via social né ha postato foto o video in cui fosse ritratta in compagnia di suo marito. La vicenda avrà ulteriori sviluppi? In tanti tra i fan dei social sono in attesa di saperne presto di più.