Una nuova crisi in vista tra Wanda nara e suo marito Mauro Icardi: la showgirl avrebbe scoperto nuove chat tra il calciatore e China Suarez e per questo avrebbe deciso di lasciare la loro casa di Parigi per fare ritorno a Milano, da sola.

Wanda Nara: la crisi con Mauro Icardi

Poche settimane dopo lo scandalo e la conseguente rappacificazione (che sarebbe durata meno di un batter di ciglia) Wanda Nara avrebbe già messo fine alla sua liaison con Icardi, e sarebbe tornata a Milano (dove possiede una casa tutta sua). La lite tra i due stavolta sarebbe avvenuta a causa di alcune chat che la showgirl avrebbe scoperto e dove di nuovo suo marito si rivolgeva alla modella China Suarez facendole delle avances.

La questione avrebbe mandato Wanda Nara su tutte le furie, tanto da spingerla a cancellare dai social le ultime foto della sua riappacificazione con Icardi.

Wanda Nara: l’investigatore

Sembra addirittura che la showgirl e manager del calciatore abbia assoldato un investigatore privato per scoprire se suo marito la tradisse. La lite tra i due è avvenuta a mezzo social: Wanda Nara infatti ha inizialmente dichiarato pubblicamente di essersi tolta l’anello la fede nuziale e, a seguire, ha scritto insulti e parolacce contro la donna – a suo dire responsabile – di aver “sedotto il marito”.

Wanda Nara: la replica di Chian Suarez

China Suarez ha replicato a mezzo social specificando che lei non avrebbe avuto alcuna responsabilità e che con lei Icardi avrebbe fatto finta di essere già in crisi con la moglie: “Non ho iniziato, incoraggiato o causato io questa situazione. Ho sempre creduto che fossero separati”, ha dichiarato la top model, e ancora: “Il costo di sostenere l’immagine di una famiglia felice lo sto pagando solo io, non l’uomo che è stato irrazionale o ha fatto un errore”.