Ginny & Georgia, la serie tv di Netflix che si ispira ad Una mamma per amica, sta per tornare con una seconda stagione ricca di colpi di scena.

Ginny & Georgia, la serie tv di Netflix che si ispira ad Una mamma per amica, sta per tornare con una seconda stagione ricca di colpi di scena. Il grande successo della prima stagione sarà sicuramente confermato con i nuovi episodi.

Ginny & Georgia, seconda stagione: la trama

Ginny & Georgia è una serie tv di grande successo, che ha debuttato nel 2021 su Netflix. Una serie che è stata definita come una versione moderna, e diversa, di Una mamma per amica, la serie storica che racconta il rapporto d’amicizia tra una madre single e la figlia adolescente. Sicuramente i rapporti tra madre e figlia possono essere complicati, ma qui le cose sono ancora più difficili, soprattutto quando si scopre che la madre è un’assassina.

Il 5 gennaio 2023 torna su Netflix la serie tv Ginny & Georgia, con la sua attesissima seconda stagione. Il dramedy con Antonia Gentry e Brianne Howey è pronto a tornare e ad incantare nuovamente i telespettatori, che non aspettano altro di veder continuare le avventure delle protagoniste. La famosa piattaforma di streaming ha già diffuso il trailer ufficiale dei nuovi episodi.

Ginny & Georgia, serie tv creata da Sarah Lampert, racconta la storia della quindicenne Ginny Miller, interpretata da Antonia Gentry, e della sua esplosiva ed esuberante madre trentenne Georgia, interpretata da Brianne Howey.

La donna decide di stabilirsi con la sua famiglia in una pittoresca cittadina del New England, perché desidera assicurare loro una vita del tutto normale. Non passa molto tempo, però, e il passato difficile e complicato di Georgia bussa alla porta, facendo emergere delle sconvolgenti verità sul suo conto. Nel difficile e particolare finale della prima stagione, Ginny, dopo aver scoperto tutta la verità su sua madre, che si è rivelata un’assassina, e non di una persona qualsiasi ma proprio del marito Kenny, che aveva abusato di sua figlia, era fuggita alla ricerca di suo padre, insieme al fratello Austin, interpretato da Diesel La Torraca. Cosa accadrà nella seconda stagione? Riprenderà dalla fuga di Ginny?

Ginny & Georgia, seconda stagione: le anticipazioni

Secondo le anticipazioni che sono emerse, all’inizio della seconda stagione, ritroveremo Ginny e suo fratello Austin a casa di Zion, interpretato da Nathan Mitchell. Georgia si consolerà con Paul, interpretato da Scott Porter, ma mentirà in modo spudorato, dicendo che non sente la mancanza dei suoi figli. Ad un certo punto, però, Ginny tornerà a casa e riuscirà a recuperare il rapporto con la madre. Questa esperienza riuscirà a riavvicinarle? O la verità sul passato di Georgia metterà ancora a dura prova Ginny? L’unica certezza è che il passato tornerà ancora una volta, visto che nel trailer si sente Austin che pronuncia la parola “papà”. A complicare le cose, probabilmente, ci penserà un altro ex fidanzato di Georgia e padre di Austin. Secondo le anticipazioni trapelate, questo personaggio sarà interpretato da Aaron Ashmore. Sicuramente la seconda stagione di Ginny & Georgia sarà ricca di colpi di scena, proprio come la prima. I telespettatori scopriranno nuovi dettagli e segreti della vita privata di Georgia, che potrebbero mettere nuovamente a rischio il suo rapporto con la figlia.