È diventata molto celebre grazie alla serie-tv di Netflix Ginny & Georgia, dove interpreta il ruolo della protagonista Ginny. Si tratta di Antonia Gentry, classe 1997: che cosa sappiamo di lei e della sua carriera? Scopriamolo insieme.

Antonia Gentry: tutto sull’attrice americana

Nata ad Atlanta (Stati Uniti, Georgia) sotto il segno della Bilancia il 30 settembre 1997, Antonia Gentry ha attualmente 26 anni.

La giovane attrice ha vissuto un periodo della sua vita ad Augusta, in Georgia, dove ha studiato alla Davidson Fine Arts, una scuola pubblica con specializzazione in belle arti e spettacolo, la sua passione più grande. Una volta presa coscienza di tale passione, Antonia Gentry ha iniziato a esibirsi in diversi spettacoli di teatro proprio con la scuola, raccogliendo nel tempo soddisfazioni e successi.

Infatti, proprio grazie a tali esibizioni, Gentry è riuscita ad arrivare a esibirsi in varie competizioni a livello sia regionale, sia nazionale.

Concluso il periodo liceale, Antonia Gentry ha scelto di tornare a vivere ad Atlanta, dove ha iniziato un nuovo percorso di studi, laureandosi nel 2019 presso la Emory University.

La carriera sullo schermo inizia per Gentry nel 2014, quando esordisce in un cortometraggio per la televisione intitolato PSA Dant Text and Drive Pay Attention.

L’anno successivo, nel 2015, appare anche in Lone Wolf Mason, un altro breve cortometraggio. Il 2015 è un anno fortunato per la giovane attrice, che ottiene anche una parte nella commedia famigliare Driver’s Ed: Tales from the Street.

La carriera di Antonia Gentry comincia a prendere una piega molto fortunata; con il passare del tempo la giovane attrice si fa conoscere e viene sempre più apprezzata dal pubblico. Nel 2018, infatti, Gentry entra nel cast di un film di Netflix, Dolci scelte, in cui interpreta una piccola parte. Nel 2019 torna su Netflix nello show Dion, in cui compare in un solo episodio.

Il grande successo arriva però nel 2021, quando Antonia Gentry è chiamata a interpretare il ruolo della protagonista nella serie-tv Netflix Ginny & Georgia, accanto a Brianne Howey. Dopo il successo della prima stagione, Ginny & Georgia torna ufficialmente a gennaio 2023 con il secondo capitolo.

Antonia Gentry vive di recitazione, ma è anche molto appassionata di musica, tanto da cimentarsi sia nel canto, sia nel pianoforte.

La vita privata di Antonia Gentry

La giovane attrice 26 enne è presente sui social media e ha anche grandi numeri: il suo profilo Instagram (@_antoniagentry_) vanta 1.8 milioni di follower per un totale di 78 post pubblicati. Giovane e frizzante, l’attrice è solita condividere con il suo pubblico contenuti di carattere professionale e contenuti di carattere più leggero, ispirati alla vita di tutti i giorni. Gentry pare essere attiva solamente su Instagram; infatti, cercando su Facebook, non appare alcun profilo ufficiale.

Sulla sua vita privata e sentimentale non si hanno particolari informazioni. Tempo indietro aveva pubblicato alcune fotografie con il musicista Ezra Pound, ma non sappiamo se tra i due ci sia stata una relazione o se, semplicemente, siano stati solo amici. Al momento, però, Antonia Gentry pare essere single, almeno così sembra dai profili social.