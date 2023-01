Le avventure di Ginny & Georgia stanno per tornare, con una seconda stagione da non perdere. La serie tv ha ottenuto un successo davvero incredibile e il secondo capitolo è particolarmente atteso.

Ginny & Georgia, seconda stagione: quando esce

La seconda stagione di Ginny & Georgia sta per arrivare su Netflix, per la gioia dei fan, che erano in trepidante attesa.

Le riprese sono iniziate nel novembre 2021 e si sono concluse intorno ad aprile 2022, come annunciato dalla protagonista sul suo profilo Instagram. La data ufficiale dell’uscita su Netflix di questa attesissima seconda stagione è giovedì 5 gennaio 2023. Durante la prima stagione, l’irrequieta e impacciata quindicenne Ginny Miller ha spesso pensato di essere più matura della madre trentenne, l’irresistibile e scatenata Georgia Miller. Dopo anni di spostamenti, la donna vuole stabilirsi nella pittoresca cittadina del New England per offrire ai suoi figli una vita normale, cosa che lei non ha mai vissuto.

Il suo passato, però, è pronto a bussare alla porta ed è legato al misterioso incidente che costò la vita a suo marito e patrigno dei suoi figli. Alla fine si è scoperto che Georgia è un’assassina e la prima stagione si è conclusa con la fuga dei suoi figli. Ci sono tanti interrogativi in sospeso e i nuovi episodi partiranno proprio da lì, per raccontare come vanno avanti le vite dei membri della famiglia Miller, con un passato sempre pronto a rovinare le cose.

Ginny & Georgia, seconda stagione: curiosità

La serie tv è nata sulla falsa riga di Una mamma per amica. Nella seconda stagione ci saranno dieci episodi tutti nuovi, pronti a rispondere a tutti gli interrogativi rimasti aperti dopo la fine della prima stagione. Nel cast troveremo sempre Brianne Howey nei panni di Georgia, Antonia Gentry in quelli di Ginny e Jennifer Robertson in quelli di Ellen Baker. La seconda stagione di Ginny & Georgia farà presto il suo debutto su Netflix, per la gioia dei fan che da tempo aspettavano di poter vedere come continuano le avventure delle protagoniste e cosa accadrà al loro rapporto. Quando Ginny ha scoperto la verità su sua madre, ovvero che aveva ucciso il marito Kenny perché aveva abusato della figlia, aveva deciso di scappare via con il fratellino. Nel secondo capitolo Ginny e Austin saranno a casa di Zion, mentre Georgia, dopo la lite con i figli, si consolerà in compagnia di Paul, fingendo di non sentire la loro mancanza. Nonostante tutto quello che è accaduto, Ginny deciderà di lasciarsi il passato alle spalle e di riallacciare i rapporti con la madre, per ritrovare la loro incredibile complicità. “Finalmente capisco perché Georgia corre sempre. Non so come faccia, comportarsi come se tutto fosse normale, ma in realtà non posso fare a meno di pensare che è tutto sbagliato” dice Ginny nel trailer della seconda stagione. Quello che sappiamo è che il passato di Georgia tornerà ancora una volta in modo prepotente nella sua vita, per cui il rapporto con la figlia potrebbe essere nuovamente compromesso, a causa dell’arrivo di un ex fidanzato della donna, che Austin chiama “papà”. Nel secondo capitolo di Ginny & Georgia non mancheranno tensioni, dubbi, sentimenti, amori e incertezze.