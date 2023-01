Ha 34 anni e fa l’attrice: Brianne Howey è una delle protagoniste della nota serie-tv di Netflix Ginny & Georgia.

Andiamo a scoprire qualcosa in più su di lei.

Brianne Howey: la vita e la carriera dell’attrice

Nata a Pasadena (Los Angeles, California) sotto il segno del Toro il 24 maggio 1989, Brianne Howey ha attualmente 34 anni.

Della sua vita famigliare e della sua infanzia non si hanno particolari informazioni. Sappiamo che è la maggiore di cinque figli e che proprio nella sua città di nascita ha frequentato un liceo femminile cattolico, grazie al quale ha potuto frequentare anche un corso di improvvisazione. Dopo il liceo ha scelto di proseguire i suoi studi, iscrivendosi alla Tisch School of the Arts della New York University e laureandosi in teatro.

Si evince una forte passione verso il mondo dello spettacolo e della recitazione, tanto che Brianne Howey durante il percorso universitario ha avuto l’occasione di recitare in diversi cortometraggi.

Il debutto ufficiale di Brianne Howey avviene nel 2010, quando compare nel cast di 90210, la serie televisiva di genere teen drama andata in onda per cinque stagioni dal 2008 al 2013.

Nel 2013 Howey ha interpretato un ruolo in Twisted Tales, mentre nel 2014 veste i panni di Candy nel film How to Kill Your Boss 2 (Come ammazzare il campo 2).

Nel 2015 l’attrice entra ufficialmente nel cast di I Live with Models, mentre nel 2016 recita nella serie horror L’esorcista, interpretando il personaggio di Hannah Kasulka, una giovane ragazza indemoniata.

La carriera di Brianne Howey si arricchisce ogni anno sempre di più e l’attrice ha dunque la possibilità di recitare in numerosi progetti, sia di televisione, sia di cinema. A tale proposito si ricordano: La mia vita con John F. Donovan, The Passage, NCIS – Unità anticrimine (2011), The Middle (2011-2012), Baby Daddy (2013), Criminal Minds (2013), XOXO (2016), Viral (2016), Time Trap (2017), Dollface (2019), Batwoman (2019).

L’ultimo progetto a cui lavora è targato Netflix: si tratta della nota serie-tv Ginny & Georgia, andata in onda per la prima volta nel 2021 con la prima stagione. La seconda stagione, invece, esce a gennaio 2023.

Brianne Howey è molto attiva anche sui social media: pensate che il suo profilo Instagram (@briannehowey) è seguito da 1.5 milioni di persone, per un totale di 1000 post pubblicati. L’attrice è solita condividere con il suo pubblico contenuti di vario genere; dai post legati alle prime, a post estrapolati dai progetti in cui recita a contenuti più leggeri di vita quotidiana.

La vita privata di Brianne Howey

L’attrice di Ginny & Georgia ha trovato l’amore della vita con Matt Ziering. I due infatti sono sposati (pare abbiano celebrato il matrimonio nel 2021), come dimostrano varie fotografie circolanti sul web:

It was the most beautiful feeling to be surrounded by so many people we love. The night was more magical than I could have ever imagined […]

Queste sarebbero state le parole dell’attrice in riferimento al matrimonio con l’uomo della sua vita: l’amore, a quanto pare, l’ha abbracciata da capo a piedi.