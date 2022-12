Durante l’ultima puntata del GF Vip, si è creata una certa tensione tra Giulia Salemi e Antonella Fiordelisi. La Vippona ha lanciato un’accusa ben precisa alla rivale e Alfonso Signorini si è visto costretto ad intervenire.

GF Vip: tensione tra Salemi e Fiordelisi

L’ultima diretta del GF Vip ha visto andare in scena ancora una volta un blocco sul triangolo formato da Antonella Fiordelisi, Edoardo Donnamaria e Micol Incorvaia. L’ex schermitrice è gelosa della coinquilina, soprattutto del rapporto che il fidanzato ha avuto con lei qualche mese fa. E’ durante l’analisi di questa situazione che Giulia Salemi è stata chiamata a leggere alcuni tweet a tema. Antonella, neanche a dirlo, non l’ha presa per niente bene.

I tweet su Antonella Fiordelisi

Tra i tanti tweet arrivati al programma, la Salemi ne ha letti due: “Sarà una mia sensazione ma Micol nasconde qualcosa su Edoardo, anche nella sua prima settimana ha detto a Donnamaria: ‘Ma vuoi che parlo? Meglio che sto zitta’” e “Antonella con la voce rotta e gli occhi lucidi che adesso cavalcherà la frase di Micol per giorni: lei sì che sa fare la concorrente“. In questi cinguettii non c’è nulla di male, ma la Fiordelisi si è scagliata contro la Salemi, giudicandola imparziale.

La Vippona ha tuonato:

“Giulia non legge mai tweet carini nei miei confronti, ha detto che ne ne avrebbe letto uno carino e uno no, ma a me sembrano entrambi poco carini”.

Salemi-Fiordelisi: interviene Signorini

Durante le nomination, la Fiordelisi è tornata ad attaccare la Salemi: “Da una donna sensibile come te non me l’aspetto“. Giulia, per nulla intimorita, ha replicato:

“Io mi limito a fare il mio lavoro ed a riportare quello che la maggioranza del web scrive. E, soprattutto, non decido solo io. Sono in concomitanza con gli autori, questo è un lavoro fatto con altre quattro mani. Ma soprattutto quando leggo i tweet vuol dire che in quel momento specifico la maggioranza era con Micol e non con te. Ma questo non significa essere contro di te, anzi erano pure moderati”.

A questo punto, Signorini si è visto costretto ad intervenire per schierarsi dalla parte della Salemi: “Giulia dimostra sempre imparzialità“.