Antonella Fiordelisi è molto conosciuta sui social network e anche nel mondo della cronaca rosa per i suoi flirt. Dopo la sua carriera nella scherma è pronta ad approdare al Grande Fratello Vip.

Antonella Fiordelisi: dalla scherma al GF Vip

Antonella Fiordelisi ha 24 anni ed è di origini campane.

È nata il 4 marzo 1988 a Salerno, sotto il segno zodiacale dei Pesci. Ha una sorella nata dalla stessa madre ma da padre diverso, con cui non ha un rapporto particolarmente stretto. Nel 2019 si è iscritta all’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli e si è laureata in Scienze Politiche. Vive a Salerno insieme ai suoi genitori e viaggia spesso per lavoro tra Roma e Milano. La sua bellezza ha conquistato i social network, e non solo.

Si è appassionata di scherma quando era piccola e a 18 anni è entrata nella squadra Nedo Nadi di Serie A2 per poi entrare nella Nazionale Italiana Under 20. Nel 2017 ha vinto la medaglia di bronzo ai Campionati Italiani Cadetti e Giovani di Cagliari nella specialità Spada. Ha intrapreso anche la carriera di modella e influencer. Nel 2017 ha debuttato in televisione come tentatrice di Temptation Island, condotto da Filippo Bisciglia.

Si è dedicata anche al canto e nel 2019 ha pubblicato il suo primo brando inedito, che è stato intitolato “Din Dan”. Nel video del brano appare anche il suo ex fidanzato, Francesco Chiofalo, anche lui ex protagonista di Temptation island. Nel 2022 è stata scelta come membro del cast della settima edizione del Grande Fratello Vip, che partirà a metà settembre.

La sua vita privata

La storia d’amore più importante per Antonella Fiordelisi è stata quella con Francesco Chiofalo, ex volto di Temptation Island ed influencer molto seguito sui social network. La loro relazione è diventata pubblica nel maggio 2019, ma ad agosto dello stesso anno la ragazza è apparsa sui social in lacrime, raccontando di aver subito un tradimento. Antonella Fiordelisi ha raccontato che nei primi mesi della loro storia Francesco Chiofalo frequentava anche un’altra ragazza, Aurora Ciorbi, che ha in seguito confermato tutto. L’ex di Temptation Island si è dichiarato pentito per quello che ha fatto ed è riuscito a riconquistarla. La loro storia è poi finita nell’aprile 2022. Fiordelisi ha avuto poi un flirt con Carlos Corona, figlio di Fabrizio Corona e Nina Moric. Tra gli altri flirt famosi anche quello con Gonzalo Higuain, giocatore della Juventus, e Amedeo Barbato.

Antonella Fiordelisi ha una grande passione per i tatuaggi e ne ha diversi sul suo corpo. Si è fatta tatuare un serpente che le circonda un braccio, delle rondini su un polso, una spada sulla spalla e un cuore sul polso del braccio destro. È particolarmente seguita su Instagram, dove vanta circa 1 milione di followers che seguono tutto quello che le accade, sul lavoro e nella sua vita privata. È molto legata al suo cagnolino e ha sempre dimostrato di avere un grande amore per i cavalli. Non ha nascosto di essersi rifatta il seno.