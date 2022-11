Micol Incorvaia: età, altezza, chi è, fidanzato, segno zodiacale

Quello di Clizia Incorvaia è un nome noto ai fan del Grande Fratello Vip, da cui la giovane è stata squalificata pur trovando l’amore tra le mura della famosa casa di Canale 5. Clizia si è infatti innamorata felicemente di Paolo Ciavarro, figlio di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro.

Ma un altro legame fondamentale della vita di Clizia è quello con la sorella, Micol Icorvaia.

Micol Incorvaia: biografia della sorella di Clizia

Quest’ultima è nata il 9 settembre 1993 a Pordenone, sotto il segno della Vergine. Ha 29 anni e conta quasi 43mila followers sul suo profilo Instagram, che rispecchia visivamente la sua attitudine per il mondo del design e della moda. La possiamo senza dubbio considerare un’influencer, ma anche un personaggio televisivo considerate le sue molteplici incursioni sul piccolo schermo, con partecipazione a programmi quali Pomeriggio 5 di Barbara D’Urso o, a sua volta, il Grande Fratello Vip.

Per quanto riguarda la sua formazione, sappiamo che ha studiato allo IED di Milano, proprio con un indirizzo che rimanda alla sua passione per la moda. Sebbene abbia studiato a Milano, sappiamo che invece è cresciuta ad Agrigento con la sua famiglia. Si è sempre dichiarata particolarmente legata alla sorella e ha approvato anche il suo rapporto con Paolo. Ha infatti detto “Mi piace molto, è un ragazzo intelligente e in gamba. Sono molto felice per loro e per il loro amore”, amore che, come sappiamo, l’ha poi portata a diventare zia per la seconda volta.

La prima è stata infatti il 24 agosto 2015 quando è nata la sua prima nipote, Nina, nonché prima figlia di Clizia avuta dal precedente rapporto con Francesco Sarcina, frontman della band Vibrazioni. Successivamente, il 19 febbraio 2022, è diventata zia del figlio che Clizia ha avuto con Paolo Ciavarro, ovvero Gabriele.

Per quanto riguarda la carriera lavorativa di Miloc Incovaia, sappiamo che ha lavorato come designer per Gentucca Bini ed è poi diventata assistente nello show-room di Jijil a Milano.

Micol Icorvaia: vita privata e curiosità

Micol Incorvaia è una grande appassionata di tatuaggi. Ne ha infatti molti tra cui un piccolo cuore rosso all’altezza della scapola destra, tre frasi sull’avambraccio sinistro e una sul costato e un arcobaleno con nuvolette sul braccio destro. Sono una delle sue grandi passioni, assieme alla moda.

Se le piace quindi mostrare i suoi scatti e i suoi look sui social, altrettanto non si può dire per quanto riguarda la sua vita sentimentale, che sembra restare esterna alla macchina fotografica. Nei suoi post non c’è traccia di alcun legame amoroso, sebbene per un periodo i fan abbiano notato la preseza ricorrente nelle sue stories di Instagram di Edoardo Donnamaria, uno dei colleghi di Paolo Ciavarro.

Sembrerebbe che i due si frequentino, stando ad alcune piccole tracce ricavate proprio da Instagram. Tuttavia non si tratta di niente di ufficiale, né i due si sono apertamente espressi sull’argomento.

Un’ultima curiosità su di lei riguarda proprio Paolo Ciavarro. Sebbene abbiamo detto che ora appoggi la sua relazione con la sorella, in un primo momento Micol Incorvaia non era molto convinta di lui. Lo aveva infatti giudicato troppo timido in confronto a Clizia: dopo averlo conosciuto meglio, invece, è arrivata a dire che si tratta della persona perfetta per Clizia.