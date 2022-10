In tanti tra i fan del GF Vip non hanno potuto fare a meno di notare che, all’interno del programma, Pamela Prati sia solita coprire il collo con vistosi accessori e in tanti si sono chiesti perché.

Pamela Prati: il collo coperto al GF Vip

Dalle vistose collane ai foulard, passando per gli scalda cuore a collo alto, Pamela Prati non ha praticamente mai messo in mostra il suo collo al GF Vip e in tanti hanno iniziato a chiedersi perché. Secondo alcune teorie circolate in rete quella della showgirl sarebbe una scelta dettata dalla moda ma c’è anche chi sostiene che, avendo fatto ricorso alla chirurgia plastica per sembrare più giovane, Pamela Prati abbia deciso di non mostrare il collo per nascondere le rughe che, altrimenti, renderebbero evidente la differenza estetica col suo viso.

Al momento sulla questione non vi sono conferme e la showgirl non è stata interpellata sulla questione.

Il caso Caltagirone

Al reality show Pamela Prati è tornata a parlare del discusso caso Caltagirone, svelando aneddoti e retroscena di cui il pubblico non era ancora a conoscenza. Come sempre l’ex Stella del Bagaglino si è difesa dalle accuse a suo carico, affermando di esser stata ingannata. In tanti si chiedono se la verità attorno alla vicenda emergerà mai e se la showgirl troverà il modo di redimersi agli occhi del pubblico.

La sua partecipazione al GF Vip è stata accompagnata da numerose polemiche ma lei non sembra aver dato peso alla questione.