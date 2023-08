Scopriamo insieme chi è Nunzia De Girolamo, i dettagli sulla sua carriera, la sua età, il marito, i figli e come sta dopo il malore in diretta. Tutto sulla conduttrice ed ex politica italiana di cui si parla molto in questi giorni.

Nunzia De Girolamo, chi è: età, carriera, marito e figli

Nunzia De Girolamo è un’ex politica italiana, diventata un noto personaggio della televisione. La conduttrice è nata il 10 ottobre a Benevento e ha avuto una carriera di grande successo. Si è sposata il 23 dicembre 2011 con il deputato del Pd Francesco Boccia e dalla loro unione è nata Gea, il 9 giugno 2012. Il loro matrimonio non è sempre andato bene e lei stessa ha raccontato che hanno avuto un periodo di forte crisi, quando lei ha avuto problemi con la giustizia. La donna, infatti, è stata accusata di concussione, voto di scambio e abuso d’ufficio, ed è anche stata accusata nel 2018 di tentata violenza privata ai danni di un giornalista. Da queste accuse è stata poi assolta in quanto il “fatto non sussiste”. Dopo l’assoluzione ha ritrovato un po’ di tranquillità, ma non ha avuto un secondo figlio a causa dei continui litigi con il marito. I due erano sul punto di separarsi, ma non lo hanno fatto. In un’intervista per il settimanale Di Più Tv ha dichiaro di essere “in ansia” perché per i suoi impegni lavorativi non avrebbe trascorso l’estate con la sua famiglia. La figlia Gea ha trascorso l’estate con i nonni e con il padre. “Francesco non è abituato a stare tanto tempo da solo con nostra figlia. Io sono una mamma super attenta, lui la lascia libera, senza preoccupazioni” ha commentato la conduttrice.

Nunzia De Girolamo ha conseguito la laurea presso la facoltà di giurisprudenza La Sapienza di Roma. Successivamente è entrata nel mondo della politica, prima a Benevento nelle file del partito Forza Italia, nel 2008 e 2013 con Popolo delle Libertà e nel 2015 di ritorno a Forza Italia come commissario politico in regione Molise. In seguito ha abbandonato la carriera politica per approdare in televisione. Nel 2018 ha gestito due rubriche su due giornali importanti, una sul Tempo, chiamata Nunzia Vobis, e l’altra su Libero, intitolata Piazza del Popolo. Nel 2020 è diventata giornalista pubblicista e ha iniziato a collaborare al programma Non è l’arena, di Massimo Giletti. Nel 2019 ha anche partecipato alla quattordicesima edizione di Ballando con le Stelle, in coppia con Raimondo Todaro. Nel 2021 ha condotto il programma Ciao Maschio, su Rai 1, e durante l’estate 2023 sta conducendo Estate in Diretta.

Nunzia De Girolamo, il malore in diretta: come sta

Durante una puntata di Estate in Diretta, su Rai 1, Nunzia De Girolamo ha accusato un malore. I telespettatori non hanno assistito alla scena, ma lo hanno saputo dalle parole della stessa conduttrice e del collega Gianluca Semprini. Il primo indizio è stato il fatto che i due hanno iniziato la trasmissione seduti su due sgabelli, quando normalmente conducono in piedi. “La verità è che non sono stata bene” ha dichiarato la De Girolamo. “Io te ne dico di tutti i colori però la verità è che è un gentiluomo di altri tempi. Sono svenuta e lui ha ben pensato di metterci sulle poltroncine non si sa mai. È stato molto tenero” ha aggiunto la conduttrice, ringraziando il collega. Poi ha rassicurato i telespettatori, gli amici e i parenti, in particolare la mamma, sottolineando che sta bene.