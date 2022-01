Brutta disavventura al GF Vip per Manila Nazzaro. La showgirl, nel giro di 24 ore, ha perso ben due denti e si è vista costretta a fare una richiesta molto personale agli autori del reality.

GF Vip: Manila Nazzaro perde due denti

Concorrente del GF Vip da oltre 4 mesi, Manila Nazzaro ha dato tutta se stessa durante la permanenza in Casa. Nelle ultime settimane, però, la showgirl ha iniziato ad avvertire una forte stanchezza. Le mancano i suoi due figli e il compagno Lorenzo Amoruso, ma anche fisicamente sta avendo qualche problemino di troppo. Ha avuto diversi attacchi di mal di schiena e sciatica, tanto che gli autori hanno fatto arrivare un medico per farle le punture, mal di gola con conseguente abbassamento della voce e, dulcis in fundo, ha perso due denti.

Nelle ultime 24 ore, Manila si è resa conto di avere problemi ai denti e, giù di morale, ha confessato: “Sto cadendo a pezzi“.

GF Vip, Manila perde due denti: lo sfogo

Parlando con Nathaly Caldonazzo e Miriana Trevisan, Manila ha confessato di aver perso due denti. Visibilmente abbattatuta, la Nazzaro ha rivelato di aver bisogno dell’intervento del suo dentista di fiducia. I denti che le sono caduti, infatti, non sono quelli “ricostruiti“, ovvero che hanno già subito un trattamento.

La showgirl ha sottolineato che la permamenza nella Casa del GF Vip la sta mettendo a dura prova, anche fisicamente. Da tanto tempo, infatti, non ricordava di avere così tanti problemi di salute a distanza ravvicinata. Manilia, per quanti non lo sapessero, anni fa è stata operata ad un tumore, che le è costato anche un cambiamento del tono della voce. Miriana e Nathaly hanno provato a tirarle su il morale e le hanno consigliato di parlare delle sue condizioni con gli autori del GF Vip.

GF Vip, Manila: richiesta agli autori per i denti

La Nazzaro ha ascoltato il consiglio delle coinquiline e si è recata in confessionale per esporre il suo problema. Uscita dalla stanza, Manila ha ammesso di aver richiesto un incontro con il suo dentista personale. Lo staff del GF Vip, ovviamente, ha acconsentito e le ha concesso la visita. Al momento, non è chiaro se la showgirl sia stata già vista dal medico o meno, ma il suo umore sembra decisamente migliorato. I fan, nel frattempo, hanno invaso i social con messaggi in suo sostegno. Negli ultimi giorni, infatti, la “Vippona” è apparsa più volte triste e il motivo non è da ricollegare solo alle condizioni di salute. Ad averla addolorata è anche la lontananza da Soleil Sorge, che non ha gradito il suo avvicinamento a Delia Duran. Nei prossimi giorni Manila riuscirà a recuperare il rapporto con l’influencer italo-americana? Sembra difficile che ciò possa avvenire, anche perché dopo 4 mesi di convivenza forzata tutti mostrano segni di cedimento. Lo scopriremo nelle prossime puntate del Grande Fratello Vip.