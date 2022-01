Tra le mura di Cinecittà era nata una bella sintonia e, con tanta ironia, il web le aveva già incoronate come le regine più malefiche del Grande Fratello Vip. Tuttavia, come in molti erano pronti a scommettere, l’ingresso di Delia Duran ha scombussolato gli equilibri già precari tra i concorrenti del reality più seguito e discusso di Canale 5.

Che tra Delia e Soleil non scorre buon sangue, è cosa nota a tutti. Il fatto che Manila si sia subito avvicinata alla nuova gieffina, facendola sentire a casa e aiutandola con i suoi problemi amorosi, non è affatto piaciuto all’ex protagonista di Uomini e Donne. Così il bel rapporto di amicizia tra Manila Nazzaro e Soleil Sorge sembra arrivato al capolinea. Che tra loro non regni il sereno è evidente. La tensione è ormai quotidiana e tra loro non mancano i litigi.

L’ultimo è avvenuto in cucina: cos’è successo?

Gf Vip, nuovo litigio tra Manila Nazzaro e Soleil Sorge

“Si sono alzati tutti ad un certo punto dopo la tua battuta sgradevole nei miei confronti. Hai detto “se ti vuoi divertire stai qui, altrimenti vai da Manila che sta lavando i piatti”. Non sei stata molto carina, va bene”, ha sottolineato Manila rivolgendosi a Soleil. Quindi ha sottolineato: “Posso non leggerla come una battuta? Non puoi prendermi in giro perché mi faccio un mazzo anche per le cose tue”.

La reazione della coinquilina, tuttavia, non si è fatta attendere.

Gf Vip, nuovo litigio tra Manila Nazzaro e Soleil Sorge: la reazione dell’ex corteggiatrice

Dopo le parole dell’ex Miss Italia, Soleil ha reagito: “Ah sì, ok, certo. Quindi non posso prendere in giro una cosa? Se volete fare un caso su questa battuta divertitevi, ma io mi sono proprio rotta“, forse confermando il malessere confidato a Davide, al quale ha detto di essere stufa della situazione che vive nella casa del Gf Vip. Per questo motivo, vorrebbe sentire il suo agente, perché pronta ad abbandonare la sua avventura nel reality.

I fan intanto continuano a fare il tifo per lei, certi che cambierà idea e non lascerà la casa, resistendo fino alla fine del programma.