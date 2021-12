Nella Casa del Grande Fratello Vip, alcune abitudini casalinghe sfoggiate dai concorrenti del reality risultano spesso poco corrette, se non del tutto errate. In questo contesto, gli utenti hanno recentemente notato un grave errore commesso da Manila Nazzaro.

GF Vip, gli utenti contro Manila Nazzaro: l’errore della gieffina

Il quotidiano dei concorrenti del Grande Fratello Vip è costantemente sottoposto all’attenzione e al giudizio dei telespettatori. Spesso, ad esempio, alcune abitudini casalinghe dei gieffini lasciano interdetti i fan del programma a causa dell’incuria mostrata.

In questo contesto, si inserisce un grave errore commesso da Manila Nazzaro e rapidamente sottolineato sui social dai fan dello show.

In particolare, la discussione che si è generata online è scaturita in seguito a uno specifico episodio che ha avuto come protagoniste Soleil Sorge, Manila Nazzaro e una tazza contenente una tisana.

GF Vip, gli utenti contro Manila Nazzaro: l’incidente con la tisana di Soleil Sorge

Soleil Sorge aveva preparato una tisana lasciando poi in giro la tazza che aveva utilizzato con ancora del liquido al suo interno. Notando la tazza, Manila Nazzaro ha deciso di intervenire e, non riconoscendo la tisana, ha pensato che il liquido fosse olio. A questo punto, allora, ha chiesto a Giacomo Urtis di gettare il presunto olio svuotando la tazza all’interno del water.

Il gesto dell’ex Miss Italia è stato criticato dai fan del GF Vip in quanto, se fosse stato davvero olio, non lo si sarebbe mai dovuto buttare nel water poiché la sostanza genera enormi danni ambientali ed è, quindi, estremamente pericolosa.

L’olio, capace di raggiungere temperature molto elevate, danneggia le tubature, non è biodegradabile e rende l’acqua non potabile.

Trai tanti utenti che hanno commentato il gesto di Manila Nazzaro, c’è chi ha scritto “Quello che mi sorprende è che se invece della tisana di Soleil ci fosse stato veramente olio, l’avrebbero buttato nel wc! È risaputo che deve essere smaltito negli appositi contenitori di olio esausto in quanto altamente inquinante” oppure “L’olio in bagno?! Ma un minimo di educazione civica non l’hanno insegnata a questi? L’olio esausto è inquinante da morire!”.