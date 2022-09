Entro la fine del 2022 Francesca Cipriani convolerà a nozze con Alessandro Rossi e lei stessa ha svelato che il suo testimone di nozze sarà Alfonso Signorini.

Francesca Cipriani si sposa

Francesca Cipriani ha preferito mantenere il massimo riserbo sulla data del suo matrimonio ma ha confessato ai suoi fan che la cerimonia si terrà entro la fine del 2022 e ha rivelato anche di aver scelto come testimone di nozze il conduttore Alfonso Signorini, che spesso le ha offerto consigli durante la sua carriera in tv.

Non è la prima volta che il conduttore viene scelto per ricoprire ruoli importanti nella vita dei vip da lui incontrati nel corso della sua carriera tv: solo alcuni mesi fa Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro lo hanno voluto come padrino di battesimo per il loro bambino, Gabriele.

Per quanto riguarda il matrimonio di Francesca Cipriani (su cui per ora vige il massimo riserbo) sembra che tra gli ospiti vip non mancheranno Raffaella Fico, le sorelle Selassié, Manila Nazzaro, Miriana Trevisan, Manuel Bortuzzo, Gianmaria Antinolfi, Federica Calemme, Giucas Casella e Katia Ricciarelli. In tanti sperano di saperne presto di più ma per ora la showgirl ha preferito mantenere il massimo riserbo sulla questione.