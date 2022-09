Francesca Cipriani ha svelato che convolerà a nozze entro la fine del 2022 e ha svelato alcuni degli ospiti invitati all’evento e che hanno partecipato insieme a lei al GF Vip.

Francesca Cipriani: gli ex gieffini invitati al matrimonio

Anche se non c’è ancora una data ufficiale, Francesca Cipriani ha svelato che molto presto (entro la fine del 2022) coronerà il suo sogno d’amore insieme al fidanzato, Alessandro Rossi. La showgirl ha anche svelato anticipatamente chi tra gli ex gieffini sarà presente alle nozze e ai suoi fan sui social ha detto che sicuramente non mancheranno Miriana Trevisan, Manuel Bortuzzo, Gianmaria Antinolfi, Giucas Casella e Katia Ricciarelli.

Quanto alla tenore ex moglie di Pippo Baudo – con cui la Cipriani sarebbe rimasta in buoni rapporti – lei stessa ha affermato che le farebbe un grande onore se cantasse l’Ave Maria in chiesa.

Francesca Cipriani ha anche affermato di essere rimasta in contatto con Lulù Selassié e Manila Nazzaro, ma ha anche precisato che non si sarebbero più viste dopo la fine del programma. In tanti si chiedono se anche le due saranno ospiti del suo attesissimo matrimonio di cui la data, per ora, resta top secret. Francesca Cipriani svelerà ulteriori dettagli ai suoi fan?