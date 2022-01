Con la graduale riapertura dei cinema sempre più persone hanno ricominciato a godersi la magia del grande schermo. E non mancano gli annunci dei film in uscita nel 2022: sono ormai numerose le pellicole che hanno già fissato una data d’uscita.

Dai film sui supereroi come Doctor Strange 2 e The Batman, a quelli più drammatici come Spencer. Non dimentichiamoci poi di tutti quei titoli fissati per questi anno e attesi da ormai tanto tempo, come Avatar 2. Il 2022 si preannuncia come un ottimo anno per il mondo del cinema.

I migliori film in uscita nel 2022: i cinecomics

Sempre più amati e con un pubblico sempre più ampio, quando parliamo dei film in uscita nel 2022 fra i primi titoli da citare non possono mancare i cinecomics.

A partire dai film Marvel, che quest’anno propongono 3 pellicole imperdibili sul grande schermo. Primo fra questi è Doctor Strange 2: Multiverse of madness. Il sequel che ha come protagonisti Benedict Cumberbatch ed Elizabeth Olsen è il film più atteso dai fan, e la data fissata per la sua uscita è quella del 4 Maggio. Il 6 Luglio arriverà nei cinema italiani Thor: love and thunder con protagonista Chris Hemsworth. L’ultimo film Marvel arriverà poi l’11 Novembre e sarà Black Panther 2.

Non è da meno la casa produttrice di cinecomics rivale della Marvel. Stiamo parlando della DC comics, che ha fissato le date di arrivo delle sue due migliori pellicole per il 2022. Il 3 Marzo arriverà sul grande schermo The Batman, inaugurando così un nuovo capitolo nella storia del supereroe più famoso del mondo. Questa volta ad interpretarlo ci sarà Robert Pattinson, mentre il ruolo di Catwoman è nella mani di Zoë Kravitz. Il 15 Dicembre vedremo invece Aquaman and the Lost Kingdom, il sequel del film con Jason Momoa.

I grandi ritorni

Il 2022 si preannuncia come l’anno dei grandi ritorni al cinema. Primo fra tutti Matrix Resurrections, quarto film della saga fantascientifica creata dalle sorelle Lana e Lilli Wachowski. Il film è disponibile nelle sale italiane dal 1 Gennaio, e porta avanti la saga interrotta nel 2003. Anche qui tornano Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss nei ruoli dei protagonisti.

Per il 26 Maggio è invece prevista l’uscita di Top Gun – Maverick, con Tom Cruise che riprenderà le redini dell’iconico ruolo. Non ci sono ancora notizie sicure, ma fra i grandi ritorni del 2022 dovrebbe esserci anche Avatar 2. Il kolossal fantascientifico di James Cameron dovrebbe arrivare sul grande schermo il 16 Dicembre di quest’anno. Non ci sono ancora trailer o altre indiscrezioni, ma la data di uscita del film è stata rimandata ormai tante volte da non avere la sicurezza in merito al suo arrivo.

I film dei premi oscar

Immancabili i titoli dei grandi registi, candidati o vincitori di premi Oscar in passato. Fra questi un film da non perdersi assolutamente è l’ultimo di Guillermo Del Toro, La fiera delle illusioni – Nightmare Alley. Disponibile nei cinema italiani dal 27 Gennaio, la pellicola presenta un cast a dir poco strepitoso in cui spiccano i nomi di Bradley Cooper, Cate Blanchett e Willem Dafoe. Si preannuncia un dramma psicologico, dalle tinte horror e oniriche.

Dal 3 Febbraio potremo gustarci anche il nuovo film di Paul Thomas Anderson: Licorice Pizza. Ambientata negli anni Settanta, la storia segue l’amore di due giovani liceali, entrambi interpretati da attori alle loro prime esperienze. Fra le pellicole in arrivo nel 2022 non può mancare nemmeno Spencer, in arrivo il 20 Gennaio nelle sale italiane. L’attrice Kristen Stewart si cala nei panni di Lady Diana, ripercorrendo gli ultimi due anni della sua vita.