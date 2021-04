Fianchi a violino, o hips dips, è il nome con cui si chiamano quei fianchi che presentano il caratteristico avvallamento che ricorda appunto la forma di un violino. Al contrario di quanto si possa pensare, i fianchi a violino non sono dovuti ad un accumulo di chili, ma alla conformazione fisica del bacino.

Molte donne lo vivono come un vero e proprio disagio e cercano di rimediare con infinite diete e attività fisica, ma nonostante alimentazione sana ed esercizio siano comunque buone abitudini giornaliere, non elimineranno totalmente gli hips dips. Come fare quindi per correre ai ripari?

Fianchi a violino: cosa sono, origine e possibili rimedi

Il peso non c’entra, che siate donne magre o in carne, potreste avere fianchi a violino. Questa caratteristica ha infatti origine genetica, riguarda le ossa del bacino e quindi impazzire dietro ad insalatone ed estenuante attività fisica servirà a poco.

Vi aiuterà a mantenervi in forma, che fa sempre bene, ma non farà sparire magicamente gli hips dips.

Come liberarsene allora? Prima di tutto bisognerebbe entrare nell’ottica che i fianchi a violino non sono un difetto, ma una delle tante caratteristiche del vostro corpo. Si può pensare di valorizzare questa caratteristica attraverso l’abbigliamento oppure attraverso un allenamento mirato a rassodare la zona dei fianchi.

L’abbigliamento adatto ai fianchi a violino L’abbigliamento adatto ai fianchi a violino

Se non vi sentite ancora pronte a sfoggiare i vostri fianchi a violino, i capi che cadono morbidi sui fianchi potrebbero fare al caso vostro. Per quanto riguarda i pantaloni o pantaloncini meglio sceglierli a palazzo, o a gamba larga per i secondi. Mentre le gonne più adatte sono quelle scampanate. In entrambi i casi comunque, preferite la vita alta. Cardigan o blazer invece, saranno lunghi e andranno portati aperti.

Se invece l’intento è mostrare i vostri fianchi a violino potreste optare per capi aderenti, come jeans, pantaloni, pantaloncini modello skinny e gonne a tubino. Anche in questo caso è consigliata la vita alta perché, oltre ad essere alla moda, è un piccolo trucco per modellare otticamente le forme del corpo. Per accentuare ancora meglio i vostri fianchi poi, potreste abbinare i capi bottom scelti, con crop top o t-shirt con busto corto. Che vogliate mostrare i fianchi a violino o nasconderli, comunque, si tratterà di scelte di tendenza.

L’allenamento giusto L’allenamento giusto

Il workout, come abbiamo già detto, non farà sparire magicamente i fianchi a violino ma alcuni esercizi possono aiutare a valorizzarli, come? Rassodandoli! Fianchi sodi infatti faranno apparire le vostre forme molto più sinuose.

Squat, affondi e idranti sono solo alcuni degli esercizi più adatti che troverete cercando sul web. Sono tantissimi i corsi, gratuiti o a pagamento, con personal trainer che vi guideranno negli esercizi migliori per allenare i vostri fianchi a violino.

La chirurgia La chirurgia

Se con i fianchi a violino proprio non riuscite a vedervi, potreste come ultima spiaggia, pensare alla chirurgia. Anche in questo caso però, le opzioni sono molto limitate, trattandosi di ossa del bacino. Una delle strade percorribili è quella della liposcultura, attraverso cui si andrà a rimodellare il tessuto adiposo presente nella zona.

Trattandosi di un intervento però, prima di prendere in considerazione l’idea di sottoporvi fareste bene a valutarne le controindicazioni, come possibili complicanze, convalescenza o magari risultati mancati. Meglio quindi prima imparare tutti i trucchetti per imparare a valorizzarsi!