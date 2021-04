Le belle giornate di questi giorni di primavera fanno venire immediatamente in mente il mare, le vacanze. Tutto ciò significa anche prepararsi alla prova costume e per farlo la dieta di aprile è l’ideale da seguire in questo periodo. Vediamo come fare e cosa mangiare.

Dieta di aprile

Il mese di aprile è appena cominciato, ma in molte donne comincia già a insinuarsi la preoccupazione in vista del mare e della tanto odiata prova costume che spaventa. Bisogna cominciare fin da ora in modo da essere pronti per il mese di giugno e la dieta di aprile è perfetta per essere in forma in vista dell’estate. In questo periodo dell’anno, s’inizia a stare attenti all’alimentazione, consumare frutta e verdura per dimagrire e perdere i chili in eccesso.

La cosa importante, quando si segue una dieta, è mangiare poco, quindi ridurre le porzioni, ma assaggiare un po’ di tutto. Si consiglia di fare dai 5 ai 6 pasti al giorno e mangiare ogni tre ore circa in modo da smaltire il cibo accumulato e accelerare il metabolismo basale. In questo modo si riesce a perdere peso in maniera naturale e soprattutto sana.

Seguire la dieta mediterranea è sicuramente l’ideale poiché ricca di una serie di prodotti che fanno bene al fisico. Inoltre, gli alimenti tipici di questo stile di vita più che regime alimentare allungano la vita e permettono di stare bene sotto ogni punto di vista. Oltre al cibo, bisogna anche pensare all’attività fisica, quindi modificare il proprio stile di vita in modo che sia più dinamico.

Una corsa da fare al mattino, appena svegli, poco prima di colazione, è l’ideale dal momento che in questa fase della giornata il funzionamento del metabolismo è maggiormente accelerato e si bruciano i grassi con maggiore facilità in modo da consentire un dimagrimento che sia adeguato ai fini della prova costume.

Dieta di aprile: i cibi di stagione

Durante questo periodo, bisogna prepararsi alla prova costume e la dieta di aprile è il giusto regime per arrivare in forma a questo appuntamento fatidico. Una dieta molto seguita dal momento che permette di perdere peso e arrivare con un fisico longilineo e snello alla prova costume.

La dieta di aprile si basa su alimenti freschi e tipici del periodo. Bisogna scegliere prodotti e alimenti ricchi di proteine, ma anche strutturare i pasti principali in maniera corretta. I piselli e le fave sono alimenti che non possono assolutamente mancare in quanto apportano la giusta dose di nutrienti utile al fisico.

Per quanto riguarda la verdura, la lattuga, il radicchio, la rucola sono alimenti ottimi anche perché, essendo ricchi di acqua, combattono la ritenzione idrica e la formazione della cellulite, un inestetismo detestato e temuto da moltissime donne. Per la frutta, il mango, la papaia e l’ananas, oltre alle fragole e alle mele sono perfetti per questa stagione.

Si consiglia di consumare alimenti tipici della dieta mediterranea, come pesce, ma anche frutta e verdura che contengono i nutrienti e le proteine necessarie ai fini della forma fisica. Ecco un esempio di dieta di aprile da consumare:

Colazione: yogurt bianco o della frutta

yogurt bianco o della frutta Spuntino: un frutto

un frutto Pranzo: insalata di lattuga e di rucola da condire con dell’olio d’oliva e un filo di limone

insalata di lattuga e di rucola da condire con dell’olio d’oliva e un filo di limone Merenda: tè verde o tisana

tè verde o tisana Cena: pesce al vapore o alla griglia con delle verdure come contorno.

Dieta di aprile: miglior integratore

Per essere in forma in prossimità dell’estate e della prova costume, alla dieta di aprile è consigliabile integrare un prodotto che funga da supporto nel dimagrimento. Il migliore, tra i tanti in commercio, è al momento Piperina & Curcuma Plus che apporta vari benefici grazie ai suoi componenti naturali che si trovano all’interno.

Un prodotto che è notificato dal Ministero della Salute, segno di grande efficacia. Un integratore made in Italy raccomandato da esperti e consumatori in quanto accelera il metabolismo, anche grazie a un prodotto come la piperina che stimola il processo metabolico permettendo di perdere peso in modo rapido. Inoltre, aiuta anche nell’assimilazione digestiva, ha proprietà depuranti in quanto si basa anche sulla curcuma, una spezia che ha il compito di eliminare le scorie e le tossine che si sono accumulate. Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Tutti questi ingredienti, insieme al silicio colloidale che potenzia i risultati e l’efficacia, sono perfetti per arrivare in forma all’estate e per un fisico longilineo. Possono assumerlo tutti coloro che ci tengono ad avere uno stile di vita corretto e ben bilanciato. Gli esperti consigliano di assumerne una compressa prima dei pasti principali insieme a dell’acqua proprio per ottenere risultati importanti.

Inoltre, non ha controindicazioni ed effetti collaterali. Consigliato a tutti, tranne alle donne in gravidanza e a coloro che hanno problemi gastrointestinali.

Per chi fosse interessato all’acquisto di questo prodotto, si può soltanto comprare sul sito ufficiale in quanto non risulta disponibile nei negozi fisici o e-commerce. L’utente interessato deve registrarsi con i propri dati al sito ufficiale del prodotto, inviare l’ordine e attendere la chiamata dell’operatore per la conferma dell’ordine. Il prodotto è in vendita al costo di 49€ invece di 196 per 4 confezioni con spedizione gratuita. Si effettua il pagamento sia con Paypal, carta di credito oppure in contanti al corriere alla consegna.