Ad oggi Federico Fashion Style (al secolo Federico Lauri) è uno degli hair stylist più noti d’Italia, eppure in pochi ricorderano che nel 2007, era apparso tra il pubblico di Amici dove ha tifato per la squadra blu. A farlo notare è stato il portale Biccy.it che ha citato la pagina di Instagram AmiciStory_ .

Quest’ultima ha condiviso un filmato dell’epoca: le differenze tra ieri e oggi sono davvero impressionanti.

Federico Fashion Style nello studio di Amici, l’hair stylist è irriconoscibile

Correva l’anno 2007, la trasmissione “Amici di Maria de Filippi” era già un grande successo tra i giovanissimi, gli smartphone erano solo agli albori e Federico Fashion Style aveva solo 18 anni. Il giovane appare nelle immagini storiche irriconoscibile. Il parrucchiere dei VIP classe 1989, all’epoca aveva i capelli dritti e le meches bionde.

Non mancano inoltre i momenti durante i quali lo vediamo scatenarsi e a fare il tifo per la sua squadra.

A “Ballando con le Stelle” parlò della sua identità sessuale

Federico Fashion Style che oggi è legato a Letizia con cui ha una bellissima bambina, qualche tempo fa, a “Ballando con le stelle” parlò del suo orientamento sessuale:

“Quando ero bambino e andavamo alle festicciole i miei amici si presentavano con le tute io già allora mettevo le giacche con gli strass, per me era normale perchè io mi vedevo bene così […] Siamo liberi di indossare ciò che più ci piace.

Non perché uno si veste così deve avere un orientamento diverso, oppure deve essere etichettato per qualcuno che non è. Io mi sento bene così e me ne frego dei giudizi altrui. Detto questo io sono etero e non ho proprio nulla da nascondere”.