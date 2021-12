Federico Fashion Style multato a Napoli: i motivi

La polizia municipale di Napoli ha multato Federico Fashion Style – al secolo Federico Lauri – perché i dipendenti di un suo famoso salone non avrebbero indossato le mascherine anti-Covid.

Federico Fashion Style multato

Nuovi guai per Federico Fashion Style: la polizia municipale ha effettuato un controllo all’interno del negozio al Vomero del famoso hair stylist dei vip e ha fatto alcune multe perché i dipendenti del salone non avrebbero indossato le mascherine anti-Covid.

Non è la prima volta che Federico Lauri finisce nei guai per le norme anti-Covid: durante l’estate era stato multato perché, durante il suo tour in Sardegna, la polizia aveva trovato uno dei saloni decisamente affollato da personale e clienti (con un numero al di sopra di quello previsto per legge). Il famoso hair stylist sarà dunque costretto a pagare una salatissima multa per quanto accaduto nel suo salone a Napoli (dove nel frattempo la questione avrebbe attirato una marea di curiosi).

Federico Fashion Style a Ballando con le Stelle

Federico Lauri non era nel suo salone al momento dell’ispezione e, almeno pubblicamente, non ha ancora commentato l’episodio, forse anche perché troppo impegnato con le prove di Ballando con le Stelle (di cui è uno dei concorrenti al fianco di Anastasia Kuzmina).

Federico Fashion Style: la vita privata

Per quanto riguarda la vita privata Federico Lauri sta vivendo un periodo a dir poco roseo: al suo fianco sono sempre presenti la moglie, Letizia Porcu, e sua figlia, la piccola Sophie Maelle.

La coppia ha sempre vissuto la propria vita privata nel massimo riserbo ma l’hair stylist ha confessato in passato che avrebbe avuto sua figlia grazie alla fecondazione assistita. “Mai perdere la speranza. Siamo nel 2021, ci sono tante terapie per avere un figlio. Bisogna avere tanta forza e affrontare, in due, qualsiasi difficoltà”, ha dichiarato il personaggio tv.