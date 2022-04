La coppia, ormai ufficiale, formata dalla campionessa del nuoto Federica Pellegrini e Matteo Giunta è apparsa per la prima volta insieme in televisione e per questo particolare debutto ha scelto proprio Verissimo, per la puntata trasmessa di domenica. Per l’occasione la Pellegrini ha indossato un completo in raso di RossoRame con un accostamento di colori davvero di tendenza: fondo fucsia, ripreso dai sandali di Le Silla e stampa floreale arancio.

Rispondendo alle domande della padrona di casa i due hanno anche rilasciato le prime indiscrezioni sul loro matrimonio ormai imminente. Ecco allora tutto quello che sappiamo sul grande evento.

Federica Pellegrini e Matteo Giunta, le prime indiscrezioni sul matrimonio

Come dicevamo, nel programma condotto da Silvia Toffanin Federica e Matteo hanno parlato per la prima volta del loro matrimonio, rivelando appunto alcuni dettagli inediti. La cerimonia, prima di tutto, si terrà nella città natale della Pellegrini, ovvero Venezia.

Non è stata invece svelata la data ufficiale, sappiamo però che sarà verso la fine di agosto.

L’ex nuotatrice alla Toffanin ha confidato anche di avere tante cose ancora da organizzare, ma si è mostrata molto emozionata ed entusiasta nell’immaginare come sarà il giorno del matrimonio. E il vestito? Purtroppo non si sa ancora nulla neanche su cosa indosserà la futura sposa. Per avere ulteriori indiscrezioni quindi non ci resta che aspettare ancora un po’!

La proposta di matrimonio

Federica si è poi esposta parlando delle proprie emozioni al momento della proposta di matrimonio fatta dal futuro marito. Nel salotto pomeridiano di Canale 5 ha infatti spiegato che nonostante non si aspettasse di riceverla così presto, è comunque felice all’idea di passare la vita accanto al suo Matteo.

I dettagli della proposta sono invece stati condivisi dalla coppia attraverso i social: Giunta si è inginocchiato davanti alla propria fidanzata porgendole una scatolina color verde acqua presumibilmente di Tiffany. Sul dito di lei, nello scatto che ha ufficializzato in qualche modo la proposta “via social” è poi apparso un elegantissimo diamante solitario.

Filippo Magnini ci sarà?

Subito dopo la diffusione della notizia del fidanzamento e di conseguenza dell’imminente matrimonio tra Federica e Matteo, si vociferava già di una possibile grande assenza all’evento. Secondo alcune indiscrezioni tra gli invitati potrebbe mancare proprio Filippo Magnini, che oggi si sta preparando alle nozze (in chiesa) con la compagna Giorgia Palmas, madre della sua prima figlia, Mia, ma che è anche uno dei due fidanzati “storici” della Pellegrini. Prima di lui infatti, la nuotatrice aveva avuto una relazione con un altro nuotatore: Luca Marin.

Magnini però è anche il cugino di Matteo Giunta, che a sua volta è stato l’ex coach di Federica. Insomma, un particolare intreccio che secondo le dichiarazioni dello stesso Giunta ha creato non poche tensioni ed incomprensioni in famiglia, tanto che stando alle sue stesse parole, oggi i rapporti sarebbero ridotti al minimo. Alla domanda circa una possibile partecipazione di Magnini alle nozze di Federica e Matteo infatti, quest’ultimo aveva chiosato con un: “la vedo difficile”.