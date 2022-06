In attesa di sposare il suo Matteo Giunta, Federica Pellegrini ha deliziato i fan Instagram con una serie di scatti in intimo bianco. Sensuale, bellissima e con un corpo scolpito: è così che la campionessa appare agli occhi dei tantissimi seguaci.

Federica Pellegrini in intimo bianco

Dopo aver ricevuto la proposta di nozze da Matteo Giunta, Federica Pellegrini ha dedicato anima e corpo ai preparativi del matrimonio. Adesso che il tempo stringe, visto che la celebrazione è fissata per fine agosto, la nuotatrice ha deciso di occuparsi anche dell’intimo che sfoggerà nella prima notte da moglie. Tramite il suo profilo Instagram, ha mostrato uno dei probabili outfit per l’importante occasione.

Si tratta, neanche a dirlo, di un completo bianco.

Le foto di Federica in intimo incantano i fan

Reggiseno in pizzo bianco, abbinato prima con un paio di pantaloncini della stessa linea e poi con uno slip che lascia poco spazio all’immaginazione. Federica sfoggia un completo intimo di Emporio Armani ed è davvero bellissima. A didascalia degli scatti, la Pellegrini si è limitata ad aggiungere due emoticons: una sposa e un cuore bianco.

Federica Pellegrini e Matteo Giunta presto sposi

Federica e Matteo Giunta si sposeranno a fine agosto in chiesa, precisamente a Venezia. La Pellegrini non ha reso pubblici molti dettagli in merito alle nozze, ma ci ha tenuto a sottolineare che sarà una celebrazione classica, curata dal mitico Enzo Miccio. Abito bianco, familiari, amici e tanti sorrisi: questo è quanto la nuotatrice ha dichiarato ai giornalisti che le hanno chiesto lumi sul matrimonio.