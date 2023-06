Miranda Martino è una cantante e attrice italiana. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di conoscerla meglio.

Chi è Miranda Martino: età e biografia

Miranda Martino è una cantante e un’attrice, ospite della trasmissione televisiva “Domenica In” dello scorso 4 giugno 2023. Miranda è nata a Moggio Udinese, in Friuli Venezia Giulia, da famiglia di origine napoletana, il 26 ottobre del 1933 e ha quindi 89 anni. Miranda ha vissuto a Padova i drammi dei bombardamenti durante la Seconda guerra mondiale. Quando aveva circa 7 anni, lei e la sua famiglia si trasferiscono a Roma, città dove Miranda inizia la sua carriera, grazia soprattutto alla sorella maggiore, Adriana, corista della Rai e in seguito nota cantante lirica.

Miranda Martino: le canzoni della cantante

La carriera di Miranda Martino come cantante comincia nel 1955, quando partecipa al concorso nuove voci indetto dalla Rai per selezionare i partecipanti al Festival di Sanremo del 1956. Miranda non riesce a entrare tra i sei prescelti ma ottiene comunque un contratto discografico e inizia così a prendere parte a diverse trasmissioni radiofoniche e televisive. Nel 1957, Miranda Martino partecipa al Festival di Napoli, dove tra l’altro tornerà anche per i due anni successivi. Nel 1959 approda sul palco dell’Ariston, partecipando alla nona edizione del Festival di Sanremo con la canzone “La vita mi ha dato solo te“, presentato in abbinamento con Jula De Palma, brano che però non viene ammesso alla finale. Lo stesso anno Miranda ottiene un grande successo grazie alla canzone “Staserà tornerò“, sigla del programma Rai “La donna che lavora“.

Nei primi anni Sessanta Miranda Martino è una delle cantanti più popolari, grazie anche alle partecipazioni alle più importanti manifestazioni musicali: torna al Festival di Sanremo nel 1960 e nel 1961, al “Cantagiro” nel 1962 e a varie edizioni di “Canzonissima“. Nel corso della sua lunga carriera sono davvero tante le canzoni cantate da Mirando Martino, per esempio ricordiamo “No/Mio impossibile amore”, “Al posto del cuore/Tango italiano”, “Scandalo al sole/Divinamente”, “Mare di dicembre/Non mi dire chi sei”, “Il cantico eterno/Sorridimi amore”, “L’ultimo appuntamento/Non dimenticare questa nostra estate”, “Paura/Meraviglioso momento”, “Non ho pietà/Ballata di una donna sola”, “Stringiti alla mia mano/Gaston”, “Se il mondo cambiasse/Ciao amore good bye” e “Mare lazzarone/Scusate un istante”.

Nel 1963 Miranda Martino ha debuttato anche come attrice a teatro e, nel corso della sua carriera teatrale, ha recitato al fianco di attori quali Erminio Macario, Carlo Dapporto e Nino Taranto.

Miranda Martino, la vita privata: amori e compagno

La vita di Miranda Martino è stata segnata da due evento dolorosi, che ha raccontato nella sua autobiografia del 2018 “Caduta in un gorgo di torbide passioni“. A 20 anni ha subito una violenza sessuale mentre alla fine degli anni Cinquanta è stata fotografata dall’uomo che frequentava mentre era in atteggiamenti intimi con altri due uomini. Da quel giorno cominciarono a circolare voci sul suo conto, provocando lo stop alle trasmissioni Rai.

Miranda Martino si sposata nel 1962 a Rivalta, in provincia di Reggio Emilia, con il giornalista Ivano Davoli e, successivamente con l’attore e doppiatore Gino Lavagetto, da cui ha avuto un figlio, Fiodor Lavagetto.