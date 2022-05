Eurovision: ecco la scaletta della finale

In questo articolo sarà illustrata la scaletta della finale dell’Eurovision Song Contest 2022, delineando l’ordine di apparizione, le esibizioni e gli ospiti. Come ogni show anche l’edizione 2022 della nota kermesse musicale giunge al termine dopo due semifinali che sono riuscite brillantemente ad attirare un alto numero di telespettatori sul primo canale Rai.

Dopo trentuno anni, l’Eurovision è tornato in Italia e in data 14 maggio si deciderà il vincitore. Dopo l’esclusione di Achille Lauro ed Emma Muscat è possibile che gli italiani si schiereranno unicamente dalla parte dei loro rappresentanti, ovvero Blanco e Mahmood, in gara con la canzone Brividi. Il brano è uno dei favoriti assieme a Stefania dei Kalush Orchestra.

L’esibizione di Blanco e Mahmood e gli ospiti della serata

Mahmood e Blanco si esibiranno per noni, sperando che il pubblico europeo apprezzi la loro performance e un’eventuale doppietta per l’Italia al pregevole evento canoro. Tra gli ospiti della serata si segnalano Gigliola Cinquetti (vincitrice dell’Eurovision nel 1964) e i Maneskin.

Eurovision 2022: la scaletta completa della finale

Qui di seguito si propone la scaletta completa della finale dell’Eurovision 2022 con tutti gli artisti in ordine di uscita: