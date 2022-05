River di Ochman è la canzone che rappresenterà la Polonia all’Eurovision Song Contest 2022. La canzone dovrà passare le semifinali prima di accedere alle finali della competizione canora a Torino. Scopriamo testo e significato di River di Ochman, uno degli artisti che calcheranno il palco dell’Eurovision.

Testo

Gonna take my body down

Right down, down, down to the river

Gonna take my body down

Let the water carry me away

Just float away

Oh oh

Bury all of my things

Bury me in my skin

All that I’ve done

Oh Lord, I’m done

Who’d wanna be a king

Pulling too many strings

All that I’ve done

Oh Lord, I’m done

Carry me away

I float away

In the river

Gonna lay my head right down

Right now, now, now and forever

Gonna lay my head right down

Let the water carry me away

Just float away

Bury all of my things

Bury me in my skin

All that I’ve done

Oh Lord, I’m done

Who’d wanna be a king

Pulling too many strings

All that I’ve done

Oh Lord, I’m done

Carry me away

I float away

In the river, oh oh

In the river, oh oh

In the river, oh yeah

Bury all of my things

Bury me in my skin

All that I’ve done

Oh Lord, I’m done

Who’d wanna be a king

Pulling too many strings

All that I’ve done

Oh Lord, I’m done

Gonna take my body down

Right down, down

Down to the river

River: il significato

La Polonia ha scelto di presentare River, una canzone dal testo in inglese, ma dal significato toccante e poetico.

La canzone si apre con l‘immagine della corrente di un fiume: il cantante vuole lasciarsi andare, lasciando che la corrente lo porti via. Non è un lasciarsi andare in senso negativo. L’idea di fondo è quella di seguire la corrente, lasciarsi trasportare, in un momento di pace dei sensi.

Ci potrebbe essere un cambiamento seguendo la corrente. Cambiamento che è legato al suo passato e forse ai suoi peccati. Infatti si fa riferimento ad un re, che forse ha commesso tanti errori.

La canzone vuole spingere chi ascolta a lasciarsi andare anche per qualche secondo, smettere di preoccuparsi di qualsiasi cosa ci sta creando stress. Vuole essere una canzone per far fronte a tutti i problemi quotidiani, le aspettative degli altri e in generale i problemi che il mondo ci butta contro tutti i giorni. La pace chi si ricerca, anche solo per qualche secondo, può permettere di affrontare al meglio la vita e in caso cambiare.