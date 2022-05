Stefania: testo e significato della canzone ucraina all’Eurovision Song Contest 2022

Stefania è un singolo del gruppo musicale ucraino Kalush Orchestra. Il brano eurovisivo in gara rappresenterà l’Ucraina all’Eurovision Song Contest 2022. Il brano è stato pubblicato il 7 febbraio del 2022 ed è un mix di versi rap con un ritornello folk e ritmi hip hop.

Il brano è scritto in ucraino. Scopriamo testo e significato di Stefania!

Testo

Stefaniya mamo mamo Stefaniya

Rozkvitaye pole, a vona siviye

Zaspivay meni mamo koliskovu

Hoču šče počuti tvoye ridne slovo

Vona mene kolisala dala meni rim i napevne silu voli ne

zabrati v mene, bo dala vona

Napevne znala može bilše i vid Solomona

Lamanimi dorohami priydu ya zavždi do tebe

Vona ne rozbudit, ne budit, mene v silni buri

Zabere v babuli dvi duli, nibi voni kuli

Duže dobre znala mene ne bula obmanuta, yak bula duže

vtomlena, hoydala mene v takt

Lyuli lyuli lyuli

Stefaniya mamo mamo Stefaniya

Rozkvitaye pole, a vona siviye

Zaspivay meni mamo koliskovu

Hoču šče počuti tvoye ridne slovo

Ya ne v pelenah no ma no ma, hvatit, yak bi ya ne viris na

virist za reči platit

Ya ne mala ditina, vona dali nervi tratit, ya hulyav, šlyak

bi tebe trafiv

Ti vse moloda o mamo na riku, yakšče ne tsinyu oriku na riku

slavi meni v tupiku

Zabivayte riku tsyu riku, ya bi popik, svoyeyu lyubov’yu

Lyuli lyuli lyuli

Stefaniya mamo mamo Stefaniya

Rozkvitaye pole, a vona siviye

Zaspivay meni mamo koliskovu

Hoču šče počuti tvoye ridne slovo

Stefaniya mamo mamo Stefaniya

Rozkvitaye pole, a vona siviye

Zaspivay meni mamo koliskovu

Hoču šče počuti tvoye ridne slovo

La traduzione del testo

Mother Stephania Stephania mother

The field is blooming, but her hair is getting grey

Mother, sing me the lullaby

I want to hear your dear word

She was rocking me as a baby, she gave me a rhythm,

And you can’t take willpower from me, as I got it from her

I think she knew more than King Solomon

I’ll always find my way home, even if all roads are destroyed

She wouldn’t wake me up even if there was a storm outside

Or if there was a storm between her and grandma,

She trusted me over everyone else

Even when she was tired, she just kept rocking me

Lully-lully-lullaby

Mother Stephania Stephania mother

The field is blooming, but her hair is getting grey

Mother, sing me the lullaby

I want to hear your dear word

I‘m not a kid anymore

But she will always treat me like one

I’m not a kid anymore

But she keeps worrying about me, anytime I’m out

Mother, you are still young, if I don’t appreciate your kindness

I’m moving towards a dead-end

But my love for you has no end

Lyuli lyuli lyuli

Mother Stephania Stephania mother

The field is blooming, but her hair is getting grey

Mother, sing me the lullaby

I want to hear your dear word

Mother Stephania Stephania mother

The field is blooming, but her hair is getting grey

Mother, sing me the lullaby

I want to hear your dear word.

Significato

Il brano è una canzone che il frontman del gruppo, Oleh Psjuk, ha dedicato a sua madre ed in una intervista ha dichiarato:

Stefania è una canzone scritta per mia madre molto prima della guerra. Io non le ho mai dedicato una canzone, ma è qualcosa che volevo fare da molto tempo. Mia madre vive a Kalush, la nostra città natale nella parte occidentale dell’Ucraina. Questa è la cosa migliore che io abbia mai fatto per lei.

Con lo scoppio della guerra il significato della canzone si è ampliato divenendo un’ode alle madri, dipinte come figure forti e amorevoli che lottano e proteggono i loro figli.