Un addio difficile e un nuovo inizio

Barbara d’Urso, una delle figure più iconiche della televisione italiana, ha recentemente condiviso il suo dolore per l’addio a Mediaset, dove ha trascorso ben 25 anni della sua carriera. In un’intervista rilasciata a Sette, il settimanale del Corriere della Sera, la conduttrice ha rivelato come la sua vita sia cambiata drasticamente dopo la sua uscita dal network. “Fino al giorno prima ricevevo in media 200 messaggi, dal giorno dopo 10, spariti tutti”, ha confidato, evidenziando il brusco cambiamento nella sua vita sociale e professionale.

Un viaggio all’estero per ritrovare se stessa

Dopo la sua estromissione dalla conduzione di Pomeriggio 5, Barbara ha deciso di allontanarsi dall’Italia per affrontare il suo dolore. “Non potevo restare in Italia, troppo dolore. Sono andata a Londra a studiare l’inglese”, ha spiegato. Invece di cercare una meta esotica per rilassarsi, ha scelto di dedicarsi allo studio, affittando un appartamento e iscrivendosi a un college. Le sue giornate erano piene di impegni, con lezioni dalle otto del mattino alle cinque del pomeriggio. Questo periodo di studio le ha permesso di riflettere e di crescere, lontano dalle luci della ribalta.

Ritorno al teatro e nuovi progetti

Durante il suo soggiorno a Londra, Barbara ha anche riscoperto la sua passione per il teatro. Ha ripreso a recitare, un’attività che le ha permesso di esprimere la sua creatività in un modo diverso rispetto alla televisione. Inoltre, ha avviato una nuova avventura imprenditoriale con la sua società di eventi, la B&Fable, insieme all’amica Francesca Caldarelli Liuzzi. “Ho imparato ad attraversare il dolore e a riempire il vuoto”, ha affermato, sottolineando come queste esperienze l’abbiano aiutata a ritrovare un nuovo equilibrio nella sua vita.

Barbara d’Urso, quindi, non è solo una conduttrice televisiva, ma una donna che ha saputo affrontare le difficoltà e trasformarle in opportunità. La sua storia è un esempio di resilienza e determinazione, un messaggio potente per tutte le donne che si trovano ad affrontare momenti difficili nella loro vita.